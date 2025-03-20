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Вітчизняні та американські компанії модернізують засоби ППО України - Міноборони
09:56 20.03.2025 |
Представники Міноборони України, Повітряних сил ЗСУ, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, українських та американських оборонних компаній обговорили організацію ремонт та модифікацію деяких систем української протиповітряної оборони.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони України.
Українські та американські компанії розглядають можливість проведення ремонту деяких систем ППО, які є на озброєнні Збройних сил України, на території України, що дозволить швидше почати використовувати оновлену зброю.
Начальник Головного управління супроводження ракетних програм Міноборони бригадний генерал Сергій Баранов висловив сподівання, що "компанії України та США, які працюють у цій сфері, зможуть посилити співпрацю".
Під час зустрічі у Києві сторони обговорили поточний стан спільних проєктів та подальші кроки з їх реалізації.
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