Ілон Маск проти Трампа? Tesla та SpaceX скаржаться на мита

Дві компанії під керівництвом Ілона Маска - SpaceX та Tesla - подали листи до торгового представника США Джеймісона Гріра. Основна мета звернень ─ лобіювання торгового представника США щодо тарифної політики адміністрації президента США Дональда Трампа.

Зауважимо, після приходу Трампа до влади в економічній політиці США відбулися значні зміни. Трамп запроваджує (та іноді відкладає чи скасовує) жорсткі тарифи щодо Китаю, Мексики, Канади, Європи, на що інші країни відповідають власними тарифами. Водночас Ілон Маск керує так званим Департаментом ефективності уряду - ініціативою щодо скорочення державних витрат і чисельності працівників за дорученням президента Дональда Трампа. Інколи це призводить до блокування роботи певних напрямків.

На тлі цих подій компанії SpaceX та Tesla звернулися до торгового представника США з різними меседжами.

Tesla

Виробник електромобілів Tesla застеріг про негативний вплив тарифів та мит, які інші країни можуть запровадити у відповідь на дії США. Такі заходи можуть суттєво позначитися на фінансових результатах компанії.

У своєму непідписаному листі Tesla закликала Гріра «враховувати вторинні наслідки» деяких пропозицій щодо боротьби з недобросовісною торгівлею.

«Tesla визнає та підтримує важливість чесної торгівлі, проте оцінка потенційних дій USTR (Торговий представник США) щодо виправлення несправедливих торгових практик має також враховувати експорт зі США», - йдеться у листі, поданому Міріам Ікеб, заступником генерального юрисконсульта Tesla.

Лист Tesla застеріг адміністрацію Трампа, що мита на товари з інших країн можуть призвести до відповідних мит з їхнього боку та збільшити виробничі витрати компанії. Tesla пояснила, що високі витрати зумовлені тим, що вона змушена імпортувати певні компоненти для своїх автомобілів.

«Американські експортери зазнають непропорційного впливу, коли інші країни відповідають на торгові дії США», - зазначено в листі.

Tesla наголосила:

«Попередні спеціальні тарифні заходи США:

1. збільшили витрати Tesla на виробництво автомобілів у США,

2. підвищили витрати на експорт цих автомобілів, що призвело до меншої конкурентоспроможності американських виробників на міжнародному ринку».

Tesla попереджає, що навіть за умов агресивного локалізування ланцюга постачання (імпортозаміщення) «деякі деталі та компоненти складно або неможливо отримати всередині США».

Тому, USTR має розглянути шляхи уникнення цих проблем у майбутньому, підсумувала компанія у листі.

SpaceX

Варто зауважити, що SpaceX, яка майже не використовує імпорт для надання власних послуг, зайняла протилежну позицію.

SpaceX, зі свого боку, скаржиться, що торгові бар'єри за кордоном підвищують операційні витрати її супутникового інтернет-сервісу Starlink, тоді як іноземні конкуренти не стикаються з подібними витратами в США.

У своєму листі SpaceX заявила, що вона «стикається з низкою регуляторних складнощів та торговельних бар'єрів у кожній країні», і що уряд США має вирішити ці питання, щоб підтримати «подальше лідерство США в космічній сфері».

Лист зазначає, що компанія змушена платити іноземним урядам за доступ до спектра, сплачувати імпортні мита за обладнання Starlink, а також покривати інші збори, які «штучно суттєво збільшують вартість операцій у цих країнах».

«Мита, сплачені лише в кількох країнах, значно підвищують вартість продукції Starlink у цих країнах, хоча США фактично не застосовують аналогічних мит на імпортні іноземні продукти для споживачів тут», - написав Мет Данн, старший директор SpaceX із глобального бізнесу та урядових справ.

«Як зазначив президент Трамп у контексті інших галузей, це створює значні конкурентні труднощі для американських компаній», - додав Данн.

Листи Tesla та SpaceX є лише двома з понад 700, отриманих торговим представником у відповідь на запрошення надати коментарі щодо «недобросовісних торгових практик інших країн».

Торгове об'єднання Autos Drive America, яке представляє інтереси великих іноземних автовиробників, включаючи Toyota, Volkswagen, BMW, Honda та Hyundai, у своєму окремому зверненні застерегло, що запровадження «широкомасштабних тарифів» може порушити виробництво на американських автозаводах.