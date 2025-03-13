Держмолодьжитло пропонує використовувати сертифікати «єВідновлення» як перший внесок у своїх кредитних програмах

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло) пропонує затвердити можливість використання житлового сертифікату за зруйноване через війну житло "єВідновлення" в якості першого внеску у своїх програмах доступної іпотеки.

"У нас готовий проєкт змін до постанови і найближчим часом він буде поданий до відповідних органів центральної виконавчої влади. Одна із змін стосуватиметься саме використання житлових сертифікатів в якості першого внеску за нашими кредитними програмами", - сказав голова правління Держмолодьжитла Микола Марчук на пресконференції "Фінансова та соціальна ефективність механізму іпотечного кредитування ВПО" у Києві у четвер.

Як повідомлялося, у березні позичальники вперше використали сертифікати за знищене внаслідок агресії Росії житло "єВідновлення" для оплати першого внеску за пільговою іпотекою "єОселя". Таку можливість Кабінет міністрів України запровадив шляхом внесення змін до умов програми "єОесля" у серпні 2024 року.