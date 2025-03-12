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АНАЛІТИКА

WSJ: Американські стартапи звернулися за допомогою до українців у створенні дронів для армії США

 

Американські стартапи, які розробляють безпілотні технології для Пентагону, об'єднали зусилля з українськими виробниками БПЛА, щоб створити ефективніші й перевірені у бойових діях дрони для армії Сполучених Штатів.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Укрінформ.

Як стверджує видання, стартапи у США витратили мільярди доларів на розробку малих безпілотників, замовлених Пентагоном для майбутніх конфліктів, однак більшість із цих компаній змогли виготовити лише дороговартісні апарати, які не надто добре літають.

Тим часом українські виробники безпілотників, попри обмежені ресурси, освоїли серійне виробництво дешевих моделей БПЛА і шукають нових клієнтів та капітал.

«Жодна американська компанія не встигає за Україною. Їхні розробки чудово працюють, у них найкраща лабораторія для перевірки всіх моделей у бойових умовах», - цитує видання Натана Мінца, співзасновника стартапу з Південної Каліфорнії CX2, який уклав угоду про встановлення свого програмного забезпечення та датчиків на українських дронах для їх перевірки в бою.

У матеріалі WSJ ідеться, що американців також цікавить швидке масштабування українцями своїх нових розробок. За оцінками Пентагону, американські виробники можуть створювати до 100 тисяч безпілотників на рік, тоді як в Україні минулого року було виготовлено понад два мільйони дронів, у тому числі й тих, що можуть літати із вибухівкою на сотні кілометрів та використовуються для атак на об'єкти в глибині Росії.

Видання наголошує, що співпраця між Сполученими Штатами та Україною в галузі створення дронів, ймовірно, продовжиться, незважаючи на переговори про можливе припинення російсько-української війни.

«Будь-які повороти дипломатії навряд чи зруйнують зв'язок, який склався між американськими та українськими стартапами з виробництва безпілотників, та не зупинять зусилля Міністерства оборони США із впровадження кращих інновацій з України», - заявили виданню представники оборонного відомства та засновники стартапів.
Ключові теги: США
 

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