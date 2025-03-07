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Кабмін затвердив порядок виплати компенсації захисникам за оренду житла
15:47 07.03.2025 |
Кабінет міністрів затвердив порядок виплати грошової компенсації особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за оренду ними житлових приміщень.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.
Зокрема, визначено механізм виплати особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, грошової компенсації за найм (оренду) житлових приміщень, які: є власниками житла, пошкодженого або знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ проти України, інформація про яке внесена до Державного реєстру, або щодо якого органами місцевого самоврядування подано документальне підтвердження факту пошкодження/знищення; житло яких розташоване на територіях, де ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих РФ територіях; отримують реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах поза межами задекларованого/зареєстрованого місця проживання, розташованого на відстані понад 15 кілометрів від місця проживання.
Відзначається, що компенсація захисникам буде виплачуватися на підставі договору найму (оренди) житлового приміщення у розмірі, який не перевищує: у Дніпрі, Києві, Львові, Одесі - двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року; в обласних центрах - півтора розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; в інших населених пунктах - одного розміру прожиткового мінімуму.
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