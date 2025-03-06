Фінансові новини
- |
- 06.03.25
- |
- 13:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Жумаділов йде з посади гендиректора «Оператора тилу» Міноборони. Він очолить АОЗ
Генеральний директор закупівельної агенції Міністерства оборони "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов залишає посаду.
Про це повідомляє пресслужба агенції.
"Від сьогодні Арсен Жумаділов залишає посаду генерального директора DOT. До обрання нового керівника, т.в.о. буде виконавчий директор, Андрій Созанський. Це рішення було підтримано наглядовою радою", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Андрій Созанський є частиною команди з моменту створення "Оператора тилу". Він має значний досвід у закупівлях та логістиці, а також глибоко розуміє систему та процеси.
Водночас 6 березня Міністерство оборони призначило Жумаділова на посаду директора держпідприємства "Агенція оборонних закупівель".
"Система оборонних закупівель потребує чітких правил, швидких рішень і ефективного постачання. Головний пріоритет - не просто укладання контрактів, а своєчасне забезпечення ЗСУ необхідним озброєнням у потрібних обсягах", - йдеться у повідомленні АОЗ
Як повідомлялося, Жумаділов був призначений очільником "Державного оператора тилу" у 2023 році. Також із січня 2025 року керував "Агенцією оборонних закупівель" після звільнення з посади Марини Безрукової.
Стаття на тему:
30.01.25 Битва за зброю. У чому суть конфлікту навколо Агенції оборонних закупівель і як він розвивається
Арсен Жумаділов вже прокоментував ситуацію і фактично визнав, що відходить від керівництва АОЗ. "У будь-якому разі повертаюсь до відпустки. Спогади від неї вже є незабутніми. І конкурси хороші. Нетипові", - написав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Це проксі-війна між США та РФ, яка зайшла в глухій кут - Рубіо
ТОП-НОВИНИ
|Канада готова відправити в Україну своїх миротворців
|Франція готова надати Україні доступ до власних розвідданих – Лекорню
|Eutelsat треба кілька місяців і гроші, щоб замінити Starlink в Україні
|Макрон анонсував зустріч у Парижі начальників штабів з країн «коаліції рішучих» щодо України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|Жумаділов йде з посади гендиректора «Оператора тилу» Міноборони. Він очолить АОЗ
|Для відбудови та відновлення сектора соцзахисту України необхідно $39 млрд
|Українці за три місяці накопичили 164 000 боргів: за що найчастіше потрапляють до реєстру
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 06.03.25
|Попит на ввезені уживані іномарки в лютому зменшився на 5% - «УкрАвтопром»
|Японська компанія розглядає можливість виробництва в Україні удону та рамену
|Реєстрація в «єЧерзі» стає доступною для малотоннажного транспорту
Бізнес
|Трамп хоче скасувати закон про багатомільярдні субсидії на виробництво чипів
|Ноутбуки з чипами Intel Panther Lake можуть з'явитися тільки в 2026 році
|Eutelsat майже потроїла свою вартість на тлі можливого переходу України з Starlink на OneWeb
|ЗМІ: Сінгапур заарештував підозрюваних у контрабанді чипів Nvidia в Китай
|Українська компанія DroneUA починає постачання роботів для NASA
|Експорт IT-послуг з України впав на 3,7% і досяг найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення
|Найбільший у світі виробник чипів TSMC хоче інвестувати $100 мільярдів у виробництво в США