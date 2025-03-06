Жумаділов йде з посади гендиректора «Оператора тилу» Міноборони. Він очолить АОЗ

Генеральний директор закупівельної агенції Міністерства оборони "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов залишає посаду.

Про це повідомляє пресслужба агенції.

"Від сьогодні Арсен Жумаділов залишає посаду генерального директора DOT. До обрання нового керівника, т.в.о. буде виконавчий директор, Андрій Созанський. Це рішення було підтримано наглядовою радою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Андрій Созанський є частиною команди з моменту створення "Оператора тилу". Він має значний досвід у закупівлях та логістиці, а також глибоко розуміє систему та процеси.

Водночас 6 березня Міністерство оборони призначило Жумаділова на посаду директора держпідприємства "Агенція оборонних закупівель".

"Система оборонних закупівель потребує чітких правил, швидких рішень і ефективного постачання. Головний пріоритет - не просто укладання контрактів, а своєчасне забезпечення ЗСУ необхідним озброєнням у потрібних обсягах", - йдеться у повідомленні АОЗ

Як повідомлялося, Жумаділов був призначений очільником "Державного оператора тилу" у 2023 році. Також із січня 2025 року керував "Агенцією оборонних закупівель" після звільнення з посади Марини Безрукової.

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Арсен Жумаділов вже прокоментував ситуацію і фактично визнав, що відходить від керівництва АОЗ. "У будь-якому разі повертаюсь до відпустки. Спогади від неї вже є незабутніми. І конкурси хороші. Нетипові", - написав він.



