Вакантність у столичних ТРЦ знизилась до 13,1% у 2024 р. - UTG

Вакантність столичних торгових центрів склала 13,1% у 2024 році на відміну від 16,3% у 2023 році, орендні ставки наближаються до довоєнних, повідомили у пресслужбі Українскої торгівельної гільдіі (UTG).

Найвища вакантність у 2024 році була характерна для регіонального (15,1%) та окружного (15,2%) форматів та сконцентрована переважно у чотирьох об'єктах: Blockbuster mall, "Мармелад", Promenada Center і Art Mall.

За аналізом експертів компанії UTG, типові ставки оренди у торгових центрах України поступово наближаються до довоєнних показників. Середні ставки оренди для магазинів торгової галереї площею 50-200 кв. м у грудні 2024 року склали $22,1/кв. м. У грудні 2021 року вони були $22,8/кв. м, у 2022-му впали до $18,7, трохи піднялись до $19,1 у 2023-му.

У грудні 2024 року фіксовані орендні місячні ставки за кв. м без урахування відсотків від роздрібного товарообігу, ПДВ та експлуатаційних платежів у торгових центрах столиці склали: для кіосків площею 1-10 кв. м - від $70 до $250; для ресторанів та кафе $1-15; для дитячих розважальних центрів $1-6; для кінотеатрів $1-4; для універмагів одягу площею 600-1500 кв. м від $1 до $18; для галереї моди площею 100-200 кв. м від $1-$32; для супермаркетів електроніки від $1 до $8; та для продуктових супермаркетів від $1 до $15.

Компанія UTG створена 2001 року. Розробила понад 1,3 тис. концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.