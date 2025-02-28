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Попит на комерційні приміщення в житлових комплексах зростає

12:24 28.02.2025 |

Економіка

 

Попит на комерційні приміщення в житлових комплексах зростає, орендні ставки практично повернулись до довоєнного рівня, повідомила комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська агентству "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні попит на комерційні приміщення в житлових комплексах стрімко зростає. Особливо це стосується магазинів, супермаркетів, сфери послуг, освітніх закладів - шкіл, дитячих садків. Оператори активно розширюються, заходять у нові приміщення, і загалом цей сегмент розвивається навіть краще, ніж ринок квартир", - повідомила Лаєвська.

За її словами, девелопер залишає у власному орендному фонді приміщення, де термін окупності до 12 років. Якщо він більший - зазвичай продаються, девелопер пропонує гнучкі умови оплати, програми лояльності для тих, хто вносить повну суму одразу, варіанти розтермінування.

Інвестори цікавляться комерційними приміщеннями на різних етапах: і на стадії котловану, і коли об'єкт вже готовий. Все залежить від локації та умов виплат. Якщо говорити про площі, то супермаркети зазвичай шукають від 800 до 1500 кв. м, кафе чи кав'ярня - до 100 кв. м, приватні клініки можуть бути 150-300 кв. м. Маленькі приміщення продаються швидше через нижчу вартість.

"Завжди підходимо цілеспрямовано до вибору резидентів. Хочемо, щоб у комплексі була і аптека, і клініка, і продуктовий оператор, і освітні заклади, і сфера послуг. Тобто створюємо повноцінну інфраструктуру. Якщо вже, наприклад, є продуктовий магазин, то інше приміщення пропонуємо бізнесу, який закриє ще якусь потребу мешканців", - повідомила вона.

За її словами, ставки оренди вже практично повернулися до довоєнного рівня, але все залежить від конкретного об'єкта, його локації, трафіку, функціоналу. У житлових комплексах із високою заселеністю ціна може бути навіть вищою через великий потік людей і машин.

Всі комерційні лоти враховують вимоги щодо інклюзивності, енергоефективністі та безпеки.

Зокрема, всі приміщення мають або вхід з рівня землі, або пандус з правильним кутом нахилу. Генератори забезпечують резервне живлення для всіх приміщень, хоча для комерційних об'єктів це не завжди критично, бо вони зазвичай розташовані на першому поверсі. Орендарі зараз активно викуповують комори в підвалах і облаштовують там індивідуальні укриття для своїх працівників, тож ці приміщення тепер використовуються не лише як склади, а й як захисні зони.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. У портфелі компанії - 184 проєкти. У 2024 році було побудовано та введено в експлуатацію майже 358,5 тис. кв. м нерухомості, що відповідає 3,8 тис. квартирам у 20 будинках.

Згідно з даними Opendatabot, дохід за 2023 рік становив 959,2 млн грн, чистий збиток - 22,9 млн грн. За три квартали 2024 року дохід становив 636,4 млн грн, чистий збиток - 51 млн 457 тис грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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