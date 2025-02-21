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АНАЛІТИКА

Розпочалася всеукраїнська інвентаризація житла, яке можуть переобладнати для переселенців

23:36 20.02.2025 |

Економіка

 

В Україні розпочалася всеукраїнська інвентаризація житла, мета якої - знайти обʼєкти, які можна буде використати для переобладнання у житло для переселенців, а у подальшому використати для створення фонду соціального житла, яке можна буде брати у соціальну оренду.

Про це заявила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, інформує її пресслужба.

За її словами, для проведення всеукраїнської інвентаризації житла Фонд державного майна (ФДМУ) вже передав близько 26 тисяч обʼєктів, після їх аудиту визначать, що потрібно зробити, щоб перетворити їх на житло для внутрішньо-переміщених осіб. Також вже надано в оренду приміщення гуртожитків у кількох містах країни.

"Ми зараз підійшли до практичної реалізації закону 4080-IX... Закон передбачає проведення всеукраїнської інвентаризації нерухомості, яку потенційно можна буде використовувати для житлових потреб громадян, які потребують поліпшення житлових умов", - зазначила Шуляк.

Вона додала, що наразі сформовано перелік об'єктів нерухомості, які потребують ремонту, але для фінансування робіт у приміщеннях державної власності ще шукають донорів.

Вона додала, що деякі громади розпочали інвентаризацію проблемної власності: об'єктів з невстановленими власниками, майна підсанкційних осіб та колаборантів, занедбаних шкіл, садочків, лікарень та недобудов. Водночас Шуляк вважає, що потрібно зобов'язати органи місцевої влади розпочати саме з інвентаризації довгобудів, які можливо добудувати.

Як повідомлялося, раніше віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що Кабмін готує велику програму будівництва соціального житла для людей, які втратили помешкання внаслідок російської агресії. За його словами, для її реалізації проситимуть кошти у партнерів.

Раніше голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин обіцяв, що пілотний проєкт з будівництва соціального житла запустять вже цього року. Він передбачає будівництво 6200 квартир.

За його словами, загалом першим етапом проєкту передбачено будівництво 50 тисяч квартир. Вони будуть побудовані в центрі та на заході України.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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