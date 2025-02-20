Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на житло в Україні у 2024 р. зросли на 12,7% - Держстат

22:52 20.02.2025 |

Економіка

 

Індекс цін на житло в Україні за підсумками 2024 року сягнув 112,7%, тоді як у 2023 році становив 114,5%, а в 2022-му році - 113%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За її даними, на первинному ринку ціни на житло зросли за підсумками 2024 року на 15%, прискоривши зростання порівняно з 2023 роком, коли показник становив 12,8%. При цьому однокімнатні квартири подорожчали на 14,9%, двокімнатні - на 15,3%, трикімнатні - на 14,8%.

Водночас на вторинному ринку житло сповільнило темпи подорожчання. Так, "вторинка" у середньому подорожчала на 11,6%, що на 4 п. п. нижче за показник 2023 року. Однокімнатні квартири на вторинному ринку подорожчали на 11,5%, двокімнатні - на 11,9%, трикімнатні - на 11,5%.

За даними відомства, у четвертому кварталі 2024 року індекс цін на житло знизився до 113,1% порівняно зі 116,1% у четвертому кварталі 2023 року. Зокрема, у жовтні-грудні 2024 року на первинному ринку ціни зросли на 15,8% проти 14,6% у жовтні-грудні 2023-го, тоді як на вторинному ринку зафіксовано уповільнення темпів росту цін: до 11,9% проти 17% відповідно.

У четвертому кварталі 2024 року проти третього індекс цін на житло виріс на 0,6 п. п. - до 103,5%. Зокрема, на первинному ринку житло подорожчало у середньому на 4%: однокімнатні квартири - на 3,9%, двокімнатні - на 4%, трикімнатні - на 4,1%.

На вторинному ринку в четвертому кварталі 2023 року житло подорожчало на 3,3% проти 2,5% у третьому кварталі. Однокімнатні квартири зросли в ціні на 3,2%, дво- і трикімнатні - на 3,3% та 3,4% відповідно.

Держстат зазначив, що показники наведені без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7316
  0,0502
 0,12
EUR
 1
 43,5511
  0,0774
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3431  0,09 0,21 41,9865  0,09 0,21
EUR 43,2596  0,02 0,05 43,9562  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7750  0,09 0,23 41,7950  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес