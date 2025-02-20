Ціни на житло в Україні у 2024 р. зросли на 12,7% - Держстат

Індекс цін на житло в Україні за підсумками 2024 року сягнув 112,7%, тоді як у 2023 році становив 114,5%, а в 2022-му році - 113%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За її даними, на первинному ринку ціни на житло зросли за підсумками 2024 року на 15%, прискоривши зростання порівняно з 2023 роком, коли показник становив 12,8%. При цьому однокімнатні квартири подорожчали на 14,9%, двокімнатні - на 15,3%, трикімнатні - на 14,8%.

Водночас на вторинному ринку житло сповільнило темпи подорожчання. Так, "вторинка" у середньому подорожчала на 11,6%, що на 4 п. п. нижче за показник 2023 року. Однокімнатні квартири на вторинному ринку подорожчали на 11,5%, двокімнатні - на 11,9%, трикімнатні - на 11,5%.

За даними відомства, у четвертому кварталі 2024 року індекс цін на житло знизився до 113,1% порівняно зі 116,1% у четвертому кварталі 2023 року. Зокрема, у жовтні-грудні 2024 року на первинному ринку ціни зросли на 15,8% проти 14,6% у жовтні-грудні 2023-го, тоді як на вторинному ринку зафіксовано уповільнення темпів росту цін: до 11,9% проти 17% відповідно.

У четвертому кварталі 2024 року проти третього індекс цін на житло виріс на 0,6 п. п. - до 103,5%. Зокрема, на первинному ринку житло подорожчало у середньому на 4%: однокімнатні квартири - на 3,9%, двокімнатні - на 4%, трикімнатні - на 4,1%.

На вторинному ринку в четвертому кварталі 2023 року житло подорожчало на 3,3% проти 2,5% у третьому кварталі. Однокімнатні квартири зросли в ціні на 3,2%, дво- і трикімнатні - на 3,3% та 3,4% відповідно.

Держстат зазначив, що показники наведені без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.

