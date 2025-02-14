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АНАЛІТИКА

ОСББ частіше звертаються до суду щодо боржників: віддають перевагу судовим наказам

15:59 14.02.2025 |

Економіка

ОСББ частіше звертаються до суду щодо боржників: віддають перевагу судовим наказам

 

В Україні 3,6 тис справ на боржників по ОСББ було подано до суду торік, що у 2,7 раза більше, аніж на початку повномасштабної війни. Тоді було подано 1 340 подібних справ за весь рік.

Про це повідомляє Опендатабот.

Найбільше судяться за борги по ОСББ у таких регіонах:

- Дніпропетровщина - 644 справи

- Одещина - 547

- Запорізька область - 488.

Більш популярною стає практика звернення по судовий наказ. Наразі такі справи розглядаються навіть без виклику сторін до суду. Після наказу ОСББ може звернутися до виконавців та стягти з боржника гроші.

Від початку повномасштабного, кількість судових наказів росте рік до року. За 2024 рік було видано 2,2 тис. наказів. Це майже стільки ж, як до початку повномасштабного вторгнення.
За матеріалами: Економічна правда
 

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