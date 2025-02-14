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ОСББ частіше звертаються до суду щодо боржників: віддають перевагу судовим наказам
15:59 14.02.2025 |
В Україні 3,6 тис справ на боржників по ОСББ було подано до суду торік, що у 2,7 раза більше, аніж на початку повномасштабної війни. Тоді було подано 1 340 подібних справ за весь рік.
Про це повідомляє Опендатабот.
Найбільше судяться за борги по ОСББ у таких регіонах:
- Дніпропетровщина - 644 справи
- Одещина - 547
- Запорізька область - 488.
Більш популярною стає практика звернення по судовий наказ. Наразі такі справи розглядаються навіть без виклику сторін до суду. Після наказу ОСББ може звернутися до виконавців та стягти з боржника гроші.
Від початку повномасштабного, кількість судових наказів росте рік до року. За 2024 рік було видано 2,2 тис. наказів. Це майже стільки ж, як до початку повномасштабного вторгнення.
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