ОСББ частіше звертаються до суду щодо боржників: віддають перевагу судовим наказам

В Україні 3,6 тис справ на боржників по ОСББ було подано до суду торік, що у 2,7 раза більше, аніж на початку повномасштабної війни. Тоді було подано 1 340 подібних справ за весь рік.

Про це повідомляє Опендатабот.

Найбільше судяться за борги по ОСББ у таких регіонах:

- Дніпропетровщина - 644 справи

- Одещина - 547

- Запорізька область - 488.

Більш популярною стає практика звернення по судовий наказ. Наразі такі справи розглядаються навіть без виклику сторін до суду. Після наказу ОСББ може звернутися до виконавців та стягти з боржника гроші.

Від початку повномасштабного, кількість судових наказів росте рік до року. За 2024 рік було видано 2,2 тис. наказів. Це майже стільки ж, як до початку повномасштабного вторгнення.