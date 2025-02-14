В Україні 20 громад подали заявки на участь у проєкті з будівництва соціального житла

В Україні для участі в експериментальному проєкті із забезпечення соціальним житлом подали заявки 20 громад.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

Так, у межах проєкту буде зведено 6200 помешкань. Для його реалізації готується окрема постанова Кабінету міністрів, а фінансуватиметься він за рахунок Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

"Вже 20 громад подали заявки на участь в експерименті. Основна ідея в тому, щоб побудувати муніципальне житло, яке не можна буде приватизувати. Воно має бути орендним, але плата буде значно нижчою за ринкову", - зауважив Сухомлин.

Він пояснив, що така кількість квартир визначена на основі ресурсу у 400 млн євро, узгодженого з ЄІБ. Половина цих коштів - гранти, а інша половина - кредити.

Проєкти були відібрані з різними технологіями будівництва та пройшли технічну експертизу на відповідальність всім ДБН. Також планується підписання меморандуму з Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні (EUACI), яка надасть свій супровід і перевірятиме проєкти через кошторисників.

Щодо вартості будівництва, то в Агентстві планують, аби разом з ремонтом і необхідними кухонними меблями вона не перевищувала 1000 дол. за квадратний метр. Після перевірки проєктів громади зможуть обрати один із десяти запропонованих, який найкраще підійде для їхніх ділянок.

За словами Сухомлина, кредит на будівництво такого житла для громад буде забезпечено державними та муніципальними гарантіями, оскільки воно у 90% випадків буде призначене для потреб ВПО.

"Держава та громади спільно відповідальні за цих людей, тож половина кредитних коштів - 100 млн грн - покриватиметься державою, решта - органами місцевого самоврядування. Орендна плата за користування житлом буде такою, щоб її вистачило для погашення загального кредиту за 20 років", - зауважив Сухомлин.

Очільник Агентства відновлення зазначив, що це гарна можливість залучити в громади дефіцитних спеціалістів, адже кожна квартира - це вже мінімум дві людини, які залишаться працювати. Тож цей проєкт також для того, аби втримати наших людей.

Наразі терміни реалізації проєкту залежать від початку фінансування з боку ЄІБ, однак підписання меморандумів з громадами планується вже в лютому, підсумував Сухомлин.