Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Західний приватний фонд купив нерухомість в Україні вперше з початку великої війни

12:46 13.02.2025 |

Економіка

 

Нідерландський фонд нерухомості Arcona Property Fund (APF) придбав земельну ділянку в центрі Києва у британської компанії Secure Property Investment and Development (SPDI). Про це повідомив Property Forum.

Угода між компаніями стала першою купівлею західним приватним фондом нерухомості в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

APF зазначає, що ділянка площею 0,54 га, розташована неподалік від Львівської площі, добре підходить для будівництва елітного житла.

Компанія придбала земельну ділянку за $2 млн, що були сплачені готівкою та акціями APF. Ця угода завершує узгоджену у 2020 році програму купівлі APF у SPDI, яка охоплює шість активів у Болгарії, Румунії та Україні.

"Хоча купівля цього об'єкта була частиною пакетної угоди, узгодженої з SPDI у 2020 році, певні умови продажу не були виконані до початку російського вторгнення в лютому 2022 року. Це, очевидно, вимагало від нас переоцінки як придбання в принципі, так і початково узгодженого рівня цін", - зазначив директор правління APF Гай Баркер.

Він додав: "З того часу ми уважно стежили за військовим, політичним та економічним розвитком, і оскільки умови купівлі були виконані, ми відчуваємо достатню впевненість у майбутньому України, щоб продовжити угоду".

 Довідка

Arcona Property Fund - закритий інвестиційний фонд, що зареєстрований у Нідерландах і котирується на біржі Euronext Amsterdam. Фонд спеціалізується на інвестиціях у комерційну нерухомість у Центральній та Східній Європі, зокрема в Болгарії, Чехії, Польщі, Румунії, Словаччині та Україні.

Secure Property Development & Investment Plc (SPDI) - компанія, яка котирується на Лондонській фондовій біржі AIM та спеціалізується на інвестиціях у комерційну нерухомість у країнах Південно-Східної Європи. У її портфелі є об'єкти в Румунії, Болгарії, Греції та Сербії, орендовані на довгостроковий період провідними компаніями.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7927
  0,1231
 0,30
EUR
 1
 43,3557
  0,3443
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4644  0,11 0,27 42,0911  0,08 0,20
EUR 43,1548  0,28 0,66 43,8996  0,28 0,65

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,01 0,01 41,8300  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес