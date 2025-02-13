Західний приватний фонд купив нерухомість в Україні вперше з початку великої війни

Нідерландський фонд нерухомості Arcona Property Fund (APF) придбав земельну ділянку в центрі Києва у британської компанії Secure Property Investment and Development (SPDI). Про це повідомив Property Forum.

Угода між компаніями стала першою купівлею західним приватним фондом нерухомості в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

APF зазначає, що ділянка площею 0,54 га, розташована неподалік від Львівської площі, добре підходить для будівництва елітного житла.

Компанія придбала земельну ділянку за $2 млн, що були сплачені готівкою та акціями APF. Ця угода завершує узгоджену у 2020 році програму купівлі APF у SPDI, яка охоплює шість активів у Болгарії, Румунії та Україні.

"Хоча купівля цього об'єкта була частиною пакетної угоди, узгодженої з SPDI у 2020 році, певні умови продажу не були виконані до початку російського вторгнення в лютому 2022 року. Це, очевидно, вимагало від нас переоцінки як придбання в принципі, так і початково узгодженого рівня цін", - зазначив директор правління APF Гай Баркер.

Він додав: "З того часу ми уважно стежили за військовим, політичним та економічним розвитком, і оскільки умови купівлі були виконані, ми відчуваємо достатню впевненість у майбутньому України, щоб продовжити угоду".

Довідка

Arcona Property Fund - закритий інвестиційний фонд, що зареєстрований у Нідерландах і котирується на біржі Euronext Amsterdam. Фонд спеціалізується на інвестиціях у комерційну нерухомість у Центральній та Східній Європі, зокрема в Болгарії, Чехії, Польщі, Румунії, Словаччині та Україні.

Secure Property Development & Investment Plc (SPDI) - компанія, яка котирується на Лондонській фондовій біржі AIM та спеціалізується на інвестиціях у комерційну нерухомість у країнах Південно-Східної Європи. У її портфелі є об'єкти в Румунії, Болгарії, Греції та Сербії, орендовані на довгостроковий період провідними компаніями.



