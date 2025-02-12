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Українці у 2024р в 1,5 раза частіше купували землю, ніж житло - Опендатабот
10:45 12.02.2025 |
Упродовж 2024 року нотаріуси засвідчили 452 217 договорів щодо купівлі-продажу нерухомості, що на 12% більше, ніж роком раніше, але на 28% менше, ніж до повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Міністерства юстиції.
Зазначається, що 60% усіх договорів торік укладено щодо земельних ділянок. Це у 1,5 раза більше, ніж паперів щодо квартир чи будинків: 273 тис. проти 178 тис. угод.
Купівля-продаж земельних ділянок за рік зросла на 18% - до 273 тисяч угод. Утім, це на 11 % менше, ніж у 2021 році, коли засвідчили 306 тис. подібних договорів.
Водночас вкладатися у житло українці не поспішають: за рік таких угод побільшало лише на 3%. Наразі показник купівлі-продажу квартир та будинків залишається в 1,8 раза нижчим, ніж до повномасштабного вторгнення.
При цьому українці стали частіше брати іпотеки. За рік таких угод побільшало на 14% - майже 13 тис. об'єктів.
Переважно, відновлення попиту на квартиру під виплату відбулося за рахунок державної програми "єОселя": торік через неї оформили 70% або 8,5 тисяч іпотек на житло.
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