Ціни на будмонтажроботи в Україні у 2024р. зросли на 7,9% - Держстат

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в 2024 році зросли на 7,9% порівняно з 2023 роком, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у минулому році ціни збільшилися в усіх сегментах будівництва: у житловому будівництві зростання становило 8,6%, у нежитловому - 7,9%, в інженерному - 7,7%. Водночас у грудні-2024 порівняно з груднем-2023 ціни зросли на 7,4%, 6,9% та 7% відповідно.

Держстат також зазначив, що у грудні-2024 до листопада-2024 ціни на будмонтажроботи зросли на 0,4%.

Як повідомлялося, у 2023 році ціни на будмонтажроботи збільшилися на 15,8% порівняно з 2022 роком.

Держстат вказав, що показники наведені без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.