В Україні видали першу субсидію на оренду житла для переселенців

В Україні видано першу субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Родині, що мешкає на Закарпатті, було призначено 4,7 тис. грн щомісячних виплат.

Про це під час презентації нового інструменту підтримки ВПО розповіла міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні, 6 лютого, перша родина, яка проживає в Закарпатській області, вже пройшла процедуру призначення субсидії і отримала 4 760 грн. Також отримав свою компенсацію і орендодавець. Йому нараховано 2 352 грн відшкодування за ті податки, які він буде сплачувати як надавач послуги з оренди», - повідомила міністр.

За її словами, ще по двох заявках вже майже завершені обрахування.

Як повідомив Укрінформу заступник голови правління Пенсійного фонду України Олександр Малецький, за період з 29 січня, коли стартував експериментальний проєкт, загалом було подано 15 заявок на призначення субсидії на оренду житла.

«Цей процес тільки розпочався, механізм буде масштабуватися. Загалом за попередніми розрахунками на опрацювання усіх документів по заявці відводиться 10 днів. Але коли все налаштується, думаю, нам буде все одно, скільки заявок опрацьовувати - десять, двадцять чи тисячу», - зазначив Малецький.

Наразі виплати згідно з типовим договором призначатимуться на пів року. Компенсацію орендодавцю нараховуватимуть щомісячно та виплачуватимуть раз у квартал.

«Субсидія на оренду - це абсолютно новий інструмент, який побудовано за принципом, аналогічним тим, який працює в різних країнах світу. Для нас надзвичайно важливо унормувати права і обов'язки обох сторін. Адже саме питання податкових зобовʼязань - це те питання, чому значна частина орендодавців сьогодні не бажає укладати офіційні договори. Ми це питання закриваємо, забезпечуючи сплату податків замість власника житла», - підкреслила Жолнович.