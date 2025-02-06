Фінансові новини
- |
- 06.02.25
- |
- 01:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Документи на будівництво від фізосіб розглядатимуть автоматично - рішення уряду
23:29 05.02.2025 |
Документи на будівництво від фізичних осіб розглядатимуть автоматично; рішення ухвалюватиме електронна система без участі людей за 10-15 хвилин замість кількох днів.
Такий формат реєстрації заявників затверджений постановою уряду, передає Укрінформ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації.
"Раніше автоматичні реєстрації працювали лише через портал "Дія" - послугою користувалися до третини заявників. Відтепер автоматизація працює і для кабінету ЦНАП", - ідеться у повідомленні.
Нові правила стосуються об'єктів СС1, тобто зведення фізичними особами невеликих житлових будинків, господарських споруд (сарай, гараж) та об'єктів малої інфраструктури. Тепер документи, подані через ЦНАП і внесені адміністратором до електронного кабінету в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ), розглядатимуть автоматично.
Серед змін - більш оперативне оформлення документів.
Раніше документи для початку та завершення будівництва розглядали органи місцевого самоврядування й Державна інспекція архітектури та містобудування України - вручну від 1 до 10 днів. Тепер обробка триватиме 10-15 хвилин.
Крім того, ЄДЕССБ здійснюватиме моніторинг і виявлятиме методологічні або технічні неточності в документах. Якщо інформації про цільове призначення земельної ділянки немає у відкритих реєстрах, система автоматично перевірить відповідність містобудівним умовам та обмеженням, будівельному паспорту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Euroclear має намір перевести в березні близько 2 млрд євро доходів від заморожених російських активів у фонд для України
|Трамп вважає, що США мають заволодіти сектором Гази
|Зеленський: я готовий до переговорів із Путіним, якщо це єдиний шлях до миру
|Україна відкрита до залучення інвестицій партнерів у сферу корисних копалин - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Оригінальні подарунки на весілля: ідеї, які точно здивують
|FSC-сертифікація в Україні: процес відновлення вже стартував, перші результати очікуються за кілька тижнів
У РУБРИЦІ
|Пишний окреслив основні економічні прогнози та плани Нацбанку на 2025 рік
|Документи на будівництво від фізосіб розглядатимуть автоматично - рішення уряду
|Податкова анонсувала нові штрафи за порушення звітності
|У системі «Трембіта» відбулося 10 мільярдів обмінів даними - Мінцифри
|Турецька Medkon Lines відновила контейнерні перевезення до Одеси
|Оголошено конкурс на посаду голови правління «Укренерго»: супроводжуватиме Korn Ferry
Бізнес
|Суд повністю виправдав голову Samsung Лі Дже Йона у справі про махінації з акціями
|В Україні затвердили перелік авто, з яких потрібно сплатити податок
|Нідерланди розпочали розслідування щодо збору даних чат-ботом DeepSeek
|Експорт IT- послуг України скорочується другий рік поспіль
|Google впроваджує нову швидшу модель ШІ для Gemini
|Сотні компаній у світі обмежують доступ своїх працівників до DeepSeek
|Українська компанія Huless, що виробляє «прив’язні» дрони, отримала $1 млн інвестицій