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Документи на будівництво від фізосіб розглядатимуть автоматично - рішення уряду

23:29 05.02.2025 |

Економіка

 

Документи на будівництво від фізичних осіб розглядатимуть автоматично; рішення ухвалюватиме електронна система без участі людей за 10-15 хвилин замість кількох днів.

Такий формат реєстрації заявників затверджений постановою уряду, передає Укрінформ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

"Раніше автоматичні реєстрації працювали лише через портал "Дія" - послугою користувалися до третини заявників. Відтепер автоматизація працює і для кабінету ЦНАП", - ідеться у повідомленні.

Нові правила стосуються об'єктів СС1, тобто зведення фізичними особами невеликих житлових будинків, господарських споруд (сарай, гараж) та об'єктів малої інфраструктури. Тепер документи, подані через ЦНАП і внесені адміністратором до електронного кабінету в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ), розглядатимуть автоматично.

Серед змін - більш оперативне оформлення документів.

Раніше документи для початку та завершення будівництва розглядали органи місцевого самоврядування й Державна інспекція архітектури та містобудування України - вручну від 1 до 10 днів. Тепер обробка триватиме 10-15 хвилин.

Крім того, ЄДЕССБ здійснюватиме моніторинг і виявлятиме методологічні або технічні неточності в документах. Якщо інформації про цільове призначення земельної ділянки немає у відкритих реєстрах, система автоматично перевірить відповідність містобудівним умовам та обмеженням, будівельному паспорту.
 

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