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Ділові очікування на будівельному ринку України в I кв. підвищилися на 1,6 в. п. - Держстат
17:43 03.02.2025 |
Індикатор ділової впевненості на українському ринку будівництва в першому кварталі 2025 року підвищився на 1,6 відсоткових пункта (в.п.) порівняно з четвертим кварталом 2024 року - до "мінус" 38,8%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
Згідно з даними проведеного відомством опитування компаній будівельної галузі, оцінка браку поточного обсягу замовлень покращилася на 1,9 в.п. - до "мінус" 52,1%. Так, 48% опитаних компаній оцінили свій поточний обсяг замовлень як недостатній, 51% - як нормальний для сезону.
Підвищення цін на свої послуги за підсумками першого кварталу поточного року очікують 59% респондентів. Зниження вартості будівельних робіт прогнозують лише 2% респондентів, а 39% не очікують жодних змін у ціновій політиці.
Згідно з даними Держстату, компанії-учасники опитування забезпечені замовленнями в середньому на п'ять місяців, що відповідає показнику четвертого кварталу 2024 року.
Статвідомство зазначає, що в першому кварталі 2025 року негативний вплив на будівництво чинитимуть брак робочої сили (51%), фінансові обмеження (40%), недостатній попит (24%), інші чинники (42%).
Скорочення кількості працівників у січні-березні очікують 38% опитаних компаній, тоді як 53% вважає, що їх кількість залишиться незмінною, а 9% прогнозують розширення штату.
За даними Держстату, 35% респондентів відзначили зростання обсягу виконаних будівельних робіт минулого кварталу, 35% заявили про скорочення обсягів.
Опитування засвідчило, що для 99% українських будівельних компаній досить складно передбачити майбутній розвиток бізнес-ситуації.
Статдані наведено без урахування тимчасово окупованих РФ територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.
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