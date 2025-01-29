Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сховані ціни будматеріалів: частка таких тендерів впала з 52 до 18%

14:58 29.01.2025 |

Економіка

 

Частка будівельних тендерів без опублікованих кошторисів зменшилася з 52 до 18 відсотків після прийняття закону про обов'язкову публікацію кошторисів при публічних закупівлях.

Це показало дослідження "Наших грошей".

Відповідний закон, який відкриває ціни будматеріалів, набув чинності у кінці жовтня 2024 року. Раніше більшість держзамовників ховали ціни на будівництво.

"Через це для аналітиків та журналістів було неможливо виявити, чи завищують замовники ціни на будівництво з корупційною метою", - пише видання.

"Наші гроші" проаналізували великі будівельні тендери за листопад-грудень 2023 та 2024 років.

У 2023 році кошторис із відкритими цінами будматеріалів за одиницю не було оприлюднено у 48% випадків, а в 2024 році - вже тільки у 18% випадках.

Сховані ціни будматеріалів: частка таких тендерів впала з 52 до 18%

 

При цьому в 2023 році на відкриті торги припадала більшість випадків неоприлюднення кошторисів, а в 2024 році - меншість. І переважно це були закупівлі без використання електронної системи, пов'язані з енергетикою та приховані на час війни з міркувань безпеки (фортифікації, тощо).
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9294
  0,0901
 0,21
EUR
 1
 43,6192
  0,1651
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6760  0,03 0,07 42,3088  0,03 0,06
EUR 43,5740  0,11 0,24 44,3284  0,12 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0600  0,10 0,24 42,0700  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес