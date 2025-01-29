Сховані ціни будматеріалів: частка таких тендерів впала з 52 до 18%

Частка будівельних тендерів без опублікованих кошторисів зменшилася з 52 до 18 відсотків після прийняття закону про обов'язкову публікацію кошторисів при публічних закупівлях.

Це показало дослідження "Наших грошей".

Відповідний закон, який відкриває ціни будматеріалів, набув чинності у кінці жовтня 2024 року. Раніше більшість держзамовників ховали ціни на будівництво.

"Через це для аналітиків та журналістів було неможливо виявити, чи завищують замовники ціни на будівництво з корупційною метою", - пише видання.

"Наші гроші" проаналізували великі будівельні тендери за листопад-грудень 2023 та 2024 років.

У 2023 році кошторис із відкритими цінами будматеріалів за одиницю не було оприлюднено у 48% випадків, а в 2024 році - вже тільки у 18% випадках.

При цьому в 2023 році на відкриті торги припадала більшість випадків неоприлюднення кошторисів, а в 2024 році - меншість. І переважно це були закупівлі без використання електронної системи, пов'язані з енергетикою та приховані на час війни з міркувань безпеки (фортифікації, тощо).