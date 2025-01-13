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До програми «єОселя» вже долучився кожен 5-й український забудовник - Шмигаль
16:58 13.01.2025 |
До державної програми доступної іпотеки «єОселя» вже долучився кожен 5-й український забудовник.
Про це у Фейсбуці повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Укрінформ.
«Кожен п'ятий український забудовник долучився до програми доступного житла «єОселя». Зокрема, завдяки програмі за 9 місяців 2024 року будівництво в Україні зросло на 24%. Податкові надходження від забудовників у першому півріччі минулого року зросли у 2,2 раза порівняно з аналогічним періодом 2023 року», - зазначив він.
Ключові теги: нерухомість
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