Уряд схвалив законопроєкт про основні засади житлової політики

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який впроваджує нову систему забезпечення українців житлом через механізми соціального та службового житла, доступної іпотеки та створення спеціальних житлових фондів.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив консультант із житлової політики Європейської економічної комісії ООН Сергій Комнатний.

Він наголосив, що документ замінить застарілий Житловий кодекс 1984 року та закон "Про приватизацію державного житлового фонду" 1992 року, пояснивши це тим, що зобов'язання держави забезпечувати безкоштовним житлом усіх громадян є соціально і економічно необґрунтованим.

Відповідно до законопроєкту, запроваджуються чотири основні інструменти забезпечення громадян житлом: соціальне житло для ВПО чисельністю понад 4,6 мільяона та працівників бюджетної сфери на умовах здешевленої оренди; службове житло для працівників, які потребують проживання поблизу робочого місця; доступна іпотека для економічно активних громадян і створення житлових фондів із залученням держави та приватного капіталу.

Документ закладає законодавче підґрунтя для модернізації житлового фонду через встановлення мінімальних вимог до якості житла, запровадження програм модернізації старих будівель та запуск пілотних проєктів з реновації.

Крім того, законопроєкт передбачає цифровізацію житлової сфери шляхом створення єдиної інформаційно-аналітичної системи та електронного реєстру заявок і фондів доступного житла.

"Це крок до виключення впливу на житлову сферу бюрократії і значного скорочення корупційних ризиків", - зауважив Комнатний.

Законопроєкт враховує рекомендації Європейської комісії та кращі практики країн ЄС, зокрема щодо мінімальних стандартів якості житла. Його ухвалення є частиною виконання зобов'язань України в межах Плану відновлення та євроінтеграційних угод.

Наразі документ переданий на розгляд до Верховної Ради. Очікується, що в разі ухвалення документ набуде чинності у 4 кварталі 2025 року.

Як повідомлялося, проєкт закону розроблений Міністерством розвитку громад і територій України у співпраці з Європейською комісією, Світовим банком, Європейським інвестиційним банком, ЄЕК ООН, УВКБ ООН, NRC, МОМ та іншими авторитетними міжнародними організаціями.