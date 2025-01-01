єОселя: уряд виділив 20 мільярдів на продовження програми пільгової іпотеки

Кабінет міністрів докапіталізував ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" на 20 мільярдів гривень для продовження програми пільгової іпотеки єОселя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що докапіталізація дозволить "Укрфінжитло" залучати кошти на фінансовому ринку для продовження роботи програми та видачі нових траншів банкам-партнерам.

Мінфін здійснив випуск ОВДП на 20 млрд грн, які Мінекономіки, як єдиний акціонер "Укрфінжитла", обміняло на акції додаткової емісії товариства. З них: 10 млрд грн - на 10 років під 12,6% річних, 5 млрд грн - на 5 років під 15,84% річних та 5 млрд грн - на 4 роки під 16,35% річних.

За словами першої віцепрем'єр-міністерки - міністерки економіки Юлії Свириденко, цього року понад 8500 родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя на загальну суму понад 14,6 млрд грн.

Загалом за весь час дії програми пільгові кредити отримали 14 840 родин на суму понад 24 млрд грн.