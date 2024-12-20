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"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Міжнародна конференція з відновлення України відбудеться в липні в Італії
23:55 19.12.2024 |
Міжнародна конференція з відновлення України відбудеться в Італії в липні 2025 року.
Це випливає з висновків засідання Європейської ради в частині щодо України, оприлюднених у четвер у Брюсселі.
"Європейський Союз, як і раніше, відданий підтримці реконструкції та відновлення України в координації з міжнародними партнерами. Конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії в липні 2025 року, матиме важливе значення в цьому контексті", - йдеться в документі.
Лідери ЄС також запевнили, що Європейський Союз "продовжить тісно співпрацювати з Україною і підтримувати її реформаторські зусилля на європейському шляху".
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