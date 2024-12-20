Міжнародна конференція з відновлення України відбудеться в липні в Італії

Міжнародна конференція з відновлення України відбудеться в Італії в липні 2025 року.

Це випливає з висновків засідання Європейської ради в частині щодо України, оприлюднених у четвер у Брюсселі.

"Європейський Союз, як і раніше, відданий підтримці реконструкції та відновлення України в координації з міжнародними партнерами. Конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії в липні 2025 року, матиме важливе значення в цьому контексті", - йдеться в документі.

Лідери ЄС також запевнили, що Європейський Союз "продовжить тісно співпрацювати з Україною і підтримувати її реформаторські зусилля на європейському шляху".

