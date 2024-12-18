Обсяг нового будівництва житла в Україні за 9 міс. скоротився на 6,6% - Держстат

Загальна площа житлових будинків, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), за підсумками січня-вересня 2024 року скоротилася на 6,6% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 2 млн 962,3 тис. кв. м, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у січні-вересні 2024 року загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків знизилася на 8,3% до минулого року - до 2,8 млн кв. м. Кількість заявлених на старті будівництва квартир у багатоквартирних будинках зменшилася на 12,2% і становила 30,9 тис.

Згідно з Держстатом, найбільше нового житла за дев'ять місяців заявлено у Львівській області: загальна площа нового будівництва житла становила 499 тис. кв. м (7 тис. квартир).

Істотні обсяги нового житла також задекларовано в Київській області - 494,8 тис. кв. м (11,9 тис. квартир), а також в Івано-Франківській - 317,8 тис. кв. м (5,3 тис. квартир), Закарпатській - 292 тис. кв. м (5,3 тис. квартир), Закарпатській - 292 тис. кв. м (5,3 тис. квартир). квартир), Закарпатській - 292,3 тис. кв. м (3,8 тис. квартир, Вінницькій - 236,3 тис. кв. м (4,1 тис. квартир), Хмельницькій - 141,6 тис. кв. м (2,3 тис. квартир) і Волинській областях - 140,7 тис. кв. м (3 тис.).

У Києві в січні-вересні 2024 року загальна площа нового будівництва житла становила 330,3 тис. кв. м (2,9 тис. квартир).

Держстат нагадує, що показники наведено без урахування тимчасово окупованих РФ територій і частини територій, на яких тривають (велися) бойові дії.

Як повідомлялося, загальна площа нового будівництва житла у 2023 році скоротилася на 37% - до 4,2 млн кв. м, тоді як у 2022 році становила 6,67 млн кв. м, у 2021 році - 12,7 млн кв. м.