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Ціни на будмонтажроботи в Україні в жовтні зросли на 5,1% - Держстат
13:23 10.12.2024 |
Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в жовтні 2024 року зросли на 5,1% порівняно з жовтнем 2023 року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
За даними статвідомства, у жовтні-2024 до жовтня-2023 ціни збільшилися в усіх сегментах будівництва: у житловому будівництві зростання становило 7%, у нежитловому - 5%, в інженерному - 4,5%. Водночас порівняно з вереснем поточного року ціни зросли лише в житловому будівництві - на 0,1%, тоді як у нежитловому знизилися на 0,1%, в інженерному - на 0,4%.
У жовтні-2024 до грудня-2023 ціни на будмонтажроботи зросли на 5,8%, тоді як за підсумками десяти місяців 2024 року ціни на будроботи зросли на 8,2% порівняно з аналогічним періодом роком раніше.
Як повідомлялося, у 2023 році ціни на будмонтажроботи збільшилися на 15,8% порівняно з 2022 роком.
Держстат вказав, що показники наведені без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де точаться (точилися) бойові дії.
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