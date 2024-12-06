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В Україні запустили електронний містобудівний кадастр
Міністерство цифрової трансформації України оголосило про запуск електронного Містобудівного кадастру на державному рівні.
Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.
"Відтепер взаємодія з містобудівною інформацією, документами та їх погодження відбуватиметься в електронній системі. Запуск Містобудівного кадастру на державному рівні допоможе пришвидшити процеси будівництва та сприятиме підвищенню прозорості й захисту сфери від махінацій", - сказано в повідомленні.
У Мінцифри додали, що всі дії в електронних реєстрах та системах логуються, тож кожен крок легко відстежити.
Містобудівний кадастр об'єднує сім систем та реєстрів у сфері будівництва, зокрема:
* Реєстр містобудівної документації,
* Єдину державну електронну систему в сфері будівництва,
* Реєстр будівель і споруд,
* Адресний реєстр,
* Реєстр адміністративно-територіальних одиниць,
* Електронну систему ціноутворення,
* Базу даних енергоефективності будівель.
"Раніше будівельна сфера вважалася однією з найкорумпованіших. Українці роками не могли отримати будівельні документи: їх губили, підробляли чи гальмували розгляд, щоб отримати хабарі. А обсяги хабарів у галузі становили близько 3 млрд грн щорічно", - зазначили в Мінцифри.
Водночас, як додали у відомстві, цифровізація мінімізувала людський фактор, завдяки чому стало легше контролювати процеси й запобігати корупції.
Раніше повідомлялося, що в Україні розробили вимоги для будівництва енергоефективних будівель за стандартом Європейського Союзу.
Наприкінці листопада також запустили автоматичну реєстрацію права власності на об'єкти нерухомості після завершення будівництва. Так, тепер права власності реєструються автоматично після введення об'єкта будівництва в експлуатацію, без участі державного реєстратора.
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