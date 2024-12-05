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В єдиній електронній системі у сфері будівництва вже розмістили майже 6 мільйонів документів - Федоров

23:11 04.12.2024 |

Економіка

В єдиній електронній системі у сфері будівництва вже розмістили майже 6 мільйонів документів - Федоров

 

З початку роботи Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) у неї заведено майже 6 млн електронних документів.

Про це під час форуму «Цифровізація містобудівної діяльності в Україні. Поточний стан і наступні кроки для прозорого відновлення» повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми вже п'ятий рік розвиваємо в цифровому форматі сферу будівництва. Сьогодні єдиною електронною системою користуються 1,5 мільйони громадян, зокрема, понад 100 тисяч представників органів місцевого самоврядування та інших інституцій. А електронних документів у систему заведено майже 6 мільйонів», - сказав Федоров.

Крім того, на порталі «Дія» громадяни отримали майже 200 тис. онлайн-послуг у будівельній сфері, серед яких повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорту, дозвіл на виконання будівельних робіт тощо.

Ще один фундаментальний цифровий проєкт - Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, який був запущений у березні 2022 року. Станом на зараз у ньому зафіксовано понад 300 тис. випадків та подано 120 тис. заяв про пошкоджене майно і 30 тис. - на компенсацію за знищене.

«Саме завдяки цифровізації нам вдається рухатися далі прозоро, швидко та ефективно. Наступний крок - запуск містобудівного кадастру, який дозволить збільшити кількість цифрових сервісів у будівництві. Наприклад, ми сьогодні анонсуємо про нову послугу - на порталі «Дія» можна буде отримати витяг із містобудівної документації», - додав віцепрем'єр-міністр.
 

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