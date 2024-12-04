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Програмою єОселя скористалися вже понад 14 тисяч українців
11:59 04.12.2024 |
Програмою доступного кредиту єОселя з моменту її запуску вже скористалися понад 14 тисяч українців.
Як передає Укрінформ, про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє у Фейсбуці.
"Від початку реалізації програми 14 357 сімей отримали кредити на суму понад 23,2 мільярда гривень і змогли покращити свої житлові умови. Лише за останній тиждень у межах програми банки надали 141 кредит на загальну суму 229 мільйонів гривень", - ідеться у повідомленні.
Серед нових отримувачів кредитів за цей період - 49 військовослужбовців і представників силових структур, 49 родин, які не мають власного житла, 11 педагогів, 9 медиків, шестеро внутрішньо переміщених осіб та один науковець.
В Мінреінтеграції нагадали, що програма реалізується з жовтня 2022 року у межах державної політики "Зроблено в Україні".
На першому етапі вона пропонувала доступну іпотеку під 3% річних для кадрових військовослужбовців, правоохоронців, медиків і науковців.
Згодом умови програми були розширені. Можливість отримати кредит під 7% річних поширилася на всіх українців, які потребують покращення житлових умов.
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