Кабмін схвалив створення Системи управління багатоквартирними будинками

Кабінет Міністрів України затвердив постанову про реалізацію експериментального проєкту зі створення Системи управління багатоквартирними будинками (СУББ), повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрозвитку).

"Система управління багатоквартирними будинками мінімізує негативний вплив людського фактору в більшості процесів управління багатоквартирним будинком, зокрема в проведенні зборів співвласників та оприлюднення протоколів зборів. Крім того, за рахунок цифровізації процесів усувається корупційна складова", - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, створення системи дасть змогу запровадити уніфікований і цифровізований підхід під час управління багатоквартирними будинками, а також інструменти збирання даних для реалізації житлової політики на місцевому та державному рівнях, розширити доступ до інформації про технічний стан спільного майна співвласників багатоквартирного будинку.

Під час реалізації проєкту буде створено Реєстр управління багатоквартирними будинками, а також затверджено кваліфікацію "менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)". Крім того, СУББ має мати інтеграцію з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва, наголошується в повідомленні пресслужби.

Експериментальний проєкт впроваджують на два роки, його реалізовуватиме Мінрозвитку у співпраці з Міністерством юстиції та Міністерством цифрової трансформації за сприяння проєкту "Підтримка цифрової трансформації", що фінансується USAID і UK Dev, і в партнерстві з Фондом Східна Європа.