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АНАЛІТИКА

В Україні зросла площа прийнятого в експлуатацію житла: які регіони в лідерах

12:46 26.11.2024 |

Економіка

 

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію в Україні в січні-вересні 2024 року склала 6,73 млн кв.м, що на 13% більше показника за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що більш ніж половина (3,63 млн кв.м) - це одноквартирні житлові будинки. З двома та більше квартирами - 3,09 кв.м житла.

У сільській місцевості прийнято в експлуатацію 3,22 млн кв.м житла (+12,7% р/р), у містах - 3,5 млн кв.м (+14% р/р).

Серед регіонів найбільше житла прийнято в експлуатацію у Київській області (1,39 млн кв.м), Києві (814 470 кв.м) та Львівській області (783 385 кв.м).

У розрахунку на 1000 українців припадає 163 кв.м нового житла за 9 місяців 2024 року.
За матеріалами: Економічна правда
 

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