В Україні цьогоріч розпочнуть будівництво соціального житла. Пілотний проєкт на 6200 квартир

Агентство відновлення розпочне пілотний проєкт з будівництва соціального житла вже цього року. Він передбачає будівництво 6200 квартир.

Про це повідомив очільник Агентства Сергій Сухомлин на Форумі громад у межах міжнародної конференції ReBuild Ukraine у Варшаві.

За його словами, загалом першим етапом проєкту передбачено будівництво 50 тисяч квартир. Вони будуть побудовані в центрі та на заході України.

"Це соціальне житло, яке має, в тому числі, бути додатковим аргументом, щоб люди поступово поверталися до України", - додав Сухомлин.

Голова Агентства відновлення додав, що також триває робота над кількова проєктами, зокрема, посилення енергетичної стійкості громад, заміна системи вуличного освітлення на енергоефективне, встановлення сонячних електростанцій на обʼєктах критичної інфраструктури.

"Без задоволення базових потреб ми не повернемо людей в наші міста та селища", - сказав Сухомлин.