Ціни на оренду житла в Карпатах зросли на 10-15% за рік

У Карпатах оренда житла в будинках залишається найдорожчим варіантом для відпочинку. За даними сайту OLX Нерухомість, протягом року ціни зросли в середньому на 10-15%.

Дешевшими є пропозиції в готелях та на базах відпочинку. У найпопулярніших курортних куточках Карпат доступні різні варіанти оренди, зокрема приватні будинки, готелі, кімнати й хостели.

Станом на кінець листопада ціни на оренду дещо підвищилися, проте вартість значною мірою залежить від локації.

Найдорожча подобова оренда традиційно в Буковелі. У селі Поляниця оренда будинку на добу обійдеться в 4750 грн, що на 19% більше, ніж торік.

У селі Татарів будинок можна орендувати за 3200 грн на добу - це на 7% дорожче, ніж у 2023-му.

У Микуличині будинок коштуватиме в середньому 2500 грн, що відповідає торішній ціні, а номер у готелі - 600 грн за добу.

Вартість оренди будинку в Яремче становить 1800 грн, що на 10% дешевше, ніж минулого року. Останні кілька років у місті активно будується багатоквартирне житло, де оренда квартири в середньому коштує 2400 грн за добу, а номер у готелі - 800 грн.

У селищі Ворохта оренда будинку коштує 1800 грн на добу, а за рік ціни тут зросли на 20%.

У Яблуниці вартість оренди будинку не змінилася і становить 1500 грн на добу.

На Львівщині популярними курортами є Славсько та Сколе.

У Сколе оренда будинку становить 2250 грн на добу (+12,5%), а в Славсько - 2000 грн (+10%) за будинок та 1100 грн за номер у готелі.