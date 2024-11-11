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Ціни на новобудови в Києві зросли на 16,6% за рік - OLX
14:44 11.11.2024 |
Середні ціни вартості житла в Києві зросли за рік із 3,1 млн грн до 3,6 млн грн (на 16,6%) на первинному ринку і з 3,8 до 4,0 млн грн (на 6,7%) на вторинному ринку, повідомили у пресслужбі OLX агентству "Інтерфакс-Україна".
Як випливає із дослідження, проведеного в жовтні 2024 року серед користувачів категорії "OLX.Нерухомість", ціни зросли також в Одесі та Львові, знизилися в Харкові.
Зокрема, в Одесі ціни на новобудови зросли на 16% - з 1,9 до 2,2 млн грн, на вторинному ринку середні ціни зросли на 7% - з 1,6 до 1,7 млн грн. У Львові "первинка" подорожчала на 17,8% - з 2,9 до 3,4 млн грн, "вторинка" - на 16,8%, з 2,4 до 2,8 млн грн.
У Харкові середні ціни знизилися з 1,64 до 1,6 млн грн на первинному ринку (-2,3%) і з 1,09 до 1,03 млн грн на вторинному (-6%).
Також в OLX повідомили, що в серпні-жовтні 2024 року лідерами за кількістю опублікованих оголошень про продаж новобудов були Київ, Івано-Франківськ, Ірпінь, Одеса та Львів. На вторинному ринку за цей самий період найбільше квартир пропонували продавці Києва, Одеси, Харкова, Ірпеня та Дніпра.
Що стосується потенційних покупців, то найбільше цікавилися оголошеннями на первинному ринку в Києві, Львові, Одесі, Івано-Франківську та Харкові; на вторинному - у Києві, Одесі, Харкові, Львові та Дніпрі.
Загалом, згідно зі статистикою OLX, столиця залишається містом із найбільшою кількістю оголошень і відгуками на них. У топі також великі міста - Харків, Одеса, Дніпро, Івано-Франківськ та Львів. При цьому у Львові значно менше активних оголошень, ніж в інших великих містах, але більше відгуків шукачів, що свідчить про підвищений попит на нерухомість у цьому місті. Також активно продають і шукають квартири поблизу Києва, про що свідчить присутність у рейтингу Ірпеня.
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