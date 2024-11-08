Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на будмонтажроботи в Україні в III кварталі зросли на 6,4% - Держстат

11:47 08.11.2024 |

Економіка

 

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в липні-вересні 2024 року зросли на 6,4% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у третьому кварталі ціни збільшилися в усіх сегментах будівництва: у житловому будівництві зростання становило 7,8%, у нежитловому - 6,7%, в інженерному - 5,7%. Порівняно з попереднім кварталом поточного року ціни зросли на 1,9%, 1,5% і 1,5% відповідно.

У вересні-2024 до вересня-2023 ціни на будмонтажроботи зросли на 5,9%, водночас показники збереглися на рівні серпня-2024. За підсумками дев'яти місяців 2024 року будроботи подорожчали на 8,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомлялося, 2023 року ціни на будмонтажроботи піднялися на 15,8% порівняно з попереднім роком.

Держстат зазначив, що показники наведені без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3589
  0,0973
 0,23
EUR
 1
 44,5642
  0,2268
 0,51

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0160  0,03 0,07 41,6472  0,03 0,07
EUR 44,3220  0,10 0,23 45,0596  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3350  0,05 0,11 41,3500  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес