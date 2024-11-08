Ціни на будмонтажроботи в Україні в III кварталі зросли на 6,4% - Держстат

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в липні-вересні 2024 року зросли на 6,4% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у третьому кварталі ціни збільшилися в усіх сегментах будівництва: у житловому будівництві зростання становило 7,8%, у нежитловому - 6,7%, в інженерному - 5,7%. Порівняно з попереднім кварталом поточного року ціни зросли на 1,9%, 1,5% і 1,5% відповідно.

У вересні-2024 до вересня-2023 ціни на будмонтажроботи зросли на 5,9%, водночас показники збереглися на рівні серпня-2024. За підсумками дев'яти місяців 2024 року будроботи подорожчали на 8,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомлялося, 2023 року ціни на будмонтажроботи піднялися на 15,8% порівняно з попереднім роком.

Держстат зазначив, що показники наведені без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.