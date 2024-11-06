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Ділові очікування на будівельному ринку України в IV кв. підвищилися на 6,3 в. п. - Держстат

15:53 05.11.2024 |

Економіка

 

Індикатор ділової впевненості на українському ринку будівництва в четвертому кварталі 2024 року підвищився на 6,3 відсоткового пункту (в.п.) порівняно з третім кварталом - до "мінус" 40,5%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Згідно з даними проведеного відомством опитування компаній будівельної галузі, оцінка браку поточного обсягу замовлень покращилася на 1 в.п. - до "мінус" 54%. Так, 57% опитаних компаній оцінили свій поточний обсяг замовлень як недостатній, 41% - як нормальний для сезону.

Підвищення цін на свої послуги за підсумками четвертого кварталу поточного року очікують 51% респондентів. Зниження вартості будівельних робіт прогнозують 3% опитаних компаній, а 46% не очікують жодних змін у ціновій політиці.

Згідно з даними Держстату, компанії-учасники опитування забезпечені замовленнями в середньому на п'ять місяців, що відповідає показнику третього кварталу.

Статвідомство зазначає, що в четвертому кварталі 2024 року негативний вплив на будівництво справлятимуть брак робочої сили (48%), фінансові обмеження (45%), недостатній попит (29%) та інші чинники (46%).

Скорочення кількості працівників у жовтні-грудні очікують 40% опитаних компаній, тоді як половина з них вважає, що їх кількість залишиться незмінною, а 10% прогнозують розширення штату.

За даними Держстату, 32% респондентів відзначили зростання обсягу виконаних будівельних робіт минулого кварталу, 30% заявили про скорочення обсягів.

Опитування засвідчило, що 98% компаній досить складно передбачити майбутній розвиток бізнес-ситуації на підприємствах.

Статдані наведено без урахування тимчасово окупованих РФ територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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