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Кількість магазинів в Україні, що працюють, за 9 міс. зросла на 9,5% - дослідження
11:43 31.10.2024 |
Кількість магазинів опитаних українських ритейлерів у січні-вересні 2024 року зросла на 9,5%, або 1925 торговельних об'єктів, у лідерах Київська, Дніпропетровська та Львівська області, випливає з дослідження Асоціації ритейлерів України.
"Кількість магазинів, які працюють, за дев'ять місяців поточного року продовжує демонструвати позитивну динаміку. Так, за січень-вересень 2024 року було відкрито 1925 магазинів і закрито з різних причин 649. Відповідно, за цей період чистий приріст становив 1276 торговельних об'єктів. Нагадаємо, за перші шість місяців 2024 року додалося 837 магазинів", - ідеться в повідомленні асоціації.
За її даними, найбільше магазинів зосереджено в Києві та області - 5266 торговельних об'єктів. Там же і найбільший приріст торговельних точок: за дев'ять місяців кількість магазинів, що працюють, зросла на 473 магазини, з урахуванням закритих - на 328.
Друге місце посідає Дніпропетровська область із 2075 магазинами, що працюють. Водночас в регіоні відновили або запустили роботу 180 торговельних точок і закрилося 64 магазини за звітний період.
На третьому місці за концентрацією роздрібної торгівлі - Львівська область, де налічується 1947 торговельних об'єктів. Також на 124 нових магазинів за дев'ять місяців припадає 56 закритих.
Згідно з дослідженням, до п'ятірки найбільш насичених магазинами регіонів входять також Одеська (1316 магазинів) і Харківська (1215) області. У цих регіонах у січні-вересні зафіксовано 98 і 97 нових активних торговельних точок відповідно, закрито - 41 і 77.
Як зазначає асоціація, у зазначених п'яти регіонах сконцентровано понад половину (54%) усіх магазинів, що працюють, опитаних ритейлерів (108 компаній).
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