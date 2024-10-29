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АНАЛІТИКА

У Rheinmetall у відповідь на погрози РФ заявили, що їхні заводи в Україні добре захищені

 

У німецькому концерні Rheinmetall у відповідь на погрози РФ, що військовий завод який відкрився в Україні наприкінці жовтня, може стати ціллю для атак заявили, що виробництво захищено.

Про це повідомляє Голос Америки, передає Укрінформ.

У Rheinmetall наголосили, що це - не перша подібна погроза з боку Кремля, а також, що їхні потужності в Україні добре захищені.

У липні 2024 року компанія Rheinmetall заявила, що планує відкрити в Україні чотири військові заводи. Перший завод має намір випустити партію БМП Lynx до кінця року, спочатку буде поставлено десять машин. Завод також надає послуги з технічного обслуговування, забезпечуючи підтримку як піхотних, так і бронетанкових частин.

Другий завод Rheinmetall має намір відкрити найближчим часом, заявив глава німецького концерну Армін Паппергер, додавши, що Rheinmetall також планує відкрити в Україні пороховий завод, завод танкових боєприпасів, а також налагодити виробництво систем ППО.
Ключові теги: Росія
 

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