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Джильберт Честертон
У Rheinmetall у відповідь на погрози РФ заявили, що їхні заводи в Україні добре захищені
23:08 29.10.2024 |
У німецькому концерні Rheinmetall у відповідь на погрози РФ, що військовий завод який відкрився в Україні наприкінці жовтня, може стати ціллю для атак заявили, що виробництво захищено.
Про це повідомляє Голос Америки, передає Укрінформ.
У Rheinmetall наголосили, що це - не перша подібна погроза з боку Кремля, а також, що їхні потужності в Україні добре захищені.
У липні 2024 року компанія Rheinmetall заявила, що планує відкрити в Україні чотири військові заводи. Перший завод має намір випустити партію БМП Lynx до кінця року, спочатку буде поставлено десять машин. Завод також надає послуги з технічного обслуговування, забезпечуючи підтримку як піхотних, так і бронетанкових частин.
Другий завод Rheinmetall має намір відкрити найближчим часом, заявив глава німецького концерну Армін Паппергер, додавши, що Rheinmetall також планує відкрити в Україні пороховий завод, завод танкових боєприпасів, а також налагодити виробництво систем ППО.
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