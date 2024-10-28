Фінансові новини
- |
- 28.10.24
- |
- 14:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Військовий завод Rheinmetall уже працює в Україні, на підході другий – і планується ще два
09:38 28.10.2024 |
Перший завод німецького концерну Rheinmetall уже працює в Україні, другий - на підході, а також компанія на шляху до будівництва ще двох заводів - порохового та з виготовлення боєприпасів. Про це повідомив директор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю ТСН.
"Справи просуваються. Перший завод уже готовий. Другий на підході. І я тепер наполягаю на тому, щоби прискорити все це, бо часу в нас немає, ми не маємо його втрачати", - заявив він.
За словами Паппергера, спроможності цих заводів будуть "дуже хорошими" - виробнича лінія №1 буде націлена на танки, а можливості порохового виробництва та боєприпасів будуть скеровані на подвійне або навіть потрійне виробництво за стандартами НАТО, котрих ще немає в Україні, оскільки місцева виробнича лінія досі має старі радянські стандарти.
Директор Rheinmetall додав, що це "будуть видатні технології у майбутньому", а також анонсував виробництво артилерії та боєприпасів для танків.
Він зауважив, що Rheinmetall має "багато хороших планів", а українська оборонна індустрія є його партнером.
Наразі у концерну працює виробниче підприємство та підприємство з обслуговування техніки в Україні, а наприкінці року в країні вже буде перша надсучасна бойова піхотна машина Lynx, зазначив директор концерну.
"На цей момент ми обслуговуємо бойові машини піхоти, але також головні бойові танки. Тож це дуже продуктивне спільне підприємство", - додав Паппергер й зазначив, що німецька компанія володіє 51% акцій цього підприємства.
Також він розповів, що концерн є на шляху до будівництва в Україні порохового заводу та заводу з виготовлення боєприпасів.
До того ж Rheinmetall хоче налагодити виробництво систем протиповітряної оборони, аби Україна могла сама себе захищати, зауважив директор.
Паппергер заявив, що цілком задоволений захистом цих заводів в Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна може розглянути плани Китаю і Бразилії, щоб інтегрувати у формулу миру, - Єрмак
|В уряді підготували пенсійну реформу
|Військовий завод Rheinmetall уже працює в Україні, на підході другий – і планується ще два
|Кабмін частково відновив бронювання військовозобов'язаних
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Україна завершила ратифікацію Римського статуту
|У Києві суди ухвалили перші тюремні вироки ухилянтам
|Німеччина завершує підготовку пакета допомоги Україні на €1,4 мільярда
|П'ять керівників облпрокуратур звільняються за махінації
|Зеленський доручив роздати кожному українцю по 1000 гривень з 1 грудня. Це нова програма підтримки
|Зеленський відмовився від візиту генсека ООН в Україну через його участь у саміті БРІКС - ЗМІ
Бізнес
|Microsoft покращила швидкість оновлень Windows 11
|В Україні дозволять використовувати технологію Wi-Fi 6E
|В Україні запустили виробництво дешевих тепловізійних камер для FPV-дронів
|Найкращий за селфі: iPhone 16 Pro Max очолив рейтинг фронтальних камер DxOMark
|Nvidia закрила доступ користувачам з РФ та Білорусі до оновлень драйверів для відеокарт
|Вчені вперше в історії повністю повернули зір пацієнтам за допомогою імпланта
|Експорт електромобілів з Китаю до ЄС стрімко зріс перед запровадженням мит