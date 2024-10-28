Військовий завод Rheinmetall уже працює в Україні, на підході другий – і планується ще два

Перший завод німецького концерну Rheinmetall уже працює в Україні, другий - на підході, а також компанія на шляху до будівництва ще двох заводів - порохового та з виготовлення боєприпасів. Про це повідомив директор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю ТСН.

"Справи просуваються. Перший завод уже готовий. Другий на підході. І я тепер наполягаю на тому, щоби прискорити все це, бо часу в нас немає, ми не маємо його втрачати", - заявив він.

За словами Паппергера, спроможності цих заводів будуть "дуже хорошими" - виробнича лінія №1 буде націлена на танки, а можливості порохового виробництва та боєприпасів будуть скеровані на подвійне або навіть потрійне виробництво за стандартами НАТО, котрих ще немає в Україні, оскільки місцева виробнича лінія досі має старі радянські стандарти.

Директор Rheinmetall додав, що це "будуть видатні технології у майбутньому", а також анонсував виробництво артилерії та боєприпасів для танків.

Він зауважив, що Rheinmetall має "багато хороших планів", а українська оборонна індустрія є його партнером.

Наразі у концерну працює виробниче підприємство та підприємство з обслуговування техніки в Україні, а наприкінці року в країні вже буде перша надсучасна бойова піхотна машина Lynx, зазначив директор концерну.

"На цей момент ми обслуговуємо бойові машини піхоти, але також головні бойові танки. Тож це дуже продуктивне спільне підприємство", - додав Паппергер й зазначив, що німецька компанія володіє 51% акцій цього підприємства.

Також він розповів, що концерн є на шляху до будівництва в Україні порохового заводу та заводу з виготовлення боєприпасів.

До того ж Rheinmetall хоче налагодити виробництво систем протиповітряної оборони, аби Україна могла сама себе захищати, зауважив директор.

Паппергер заявив, що цілком задоволений захистом цих заводів в Україні.