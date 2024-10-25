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АНАЛІТИКА

Опосередкована вартість будівництва житла в Україні зросла в III кв. на 2,1% - дані Мінрозвитку

22:39 25.10.2024 |

Економіка

 

Опосередкована вартість будівництва житла в Україні зросла в третьому кварталі на 2,1% порівняно з попереднім кварталом, випливає із затверджених Міністерством розвитку громад та територій показників опосередкованої вартості будівництва житла в регіонах України.

Відповідний документ встановлює опосередковані показники вартості будівництва житла, розраховані на 1 жовтня. Згідно з ним, середній показник в Україні становить 22,6 тис. грн/кв. м.

За даними міністерства, опосередкована вартість будівництва 1 кв. м житла в Києві в третьому кварталі зросла до 26,4 тис. грн, у Київській області - до 22,6 тис. грн, у Львівській області - до 22,5 тис. грн, у Закарпатській - 19,6 тис. грн, Івано-Франківській - 20,3 тис. грн, Одеській - 21,7 тис. грн. Також високі показники встановлено в Харківській і Донецькій областях - 23,8 тис. грн/кв. м.

Найменування регіонів Вартість 1 кв. м загальної площі квартир будинку (з ПДВ), грн Найменування регіонів Вартість 1 кв. м загальної площі квартир будинку (з ПДВ), грн
Україна 22 665 Миколаївська 22 631
Вінницька 21 855 Одеська 21 713
Волинська 21 787 Полтавська 20 153
Дніпропетровська 21 973 Рівненська 22 261
Донецька 23 806 Сумська 21 263
Житомирська 19 923 Тернопільська 21 245
Закарпатська 19 676 Харківська 23 822
Запорізька 21 951 Херсонська 20 622
Івано-Франківська 20 380 Хмельницька 21 813
Київська 22 636 Черкаська 22 323
Кіровоградська 19 263 Чернівецька 20 980
Луганська 21 742 Чернігівська 22 693
Львівська 22 542 м. Київ 26 490

Дані: Міністерство розвитку громад та територій України

Зазначено, що показники наведено без урахування тимчасово окупованих РФ територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, згідно з чинним переліком таких територій.

Згідно із законодавством, показники використовують під час визначення обсягів державних інвестицій для будівництва житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов, а також під час визначення розмірів пільгових кредитів на житло.

За даними порталу нерухомості "ЛУН", станом на 25 жовтня середня ціна квадратного метра житла в Україні коливається від 26 тис. грн у Запорізькій області до 46 тис. грн у Закарпатській.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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