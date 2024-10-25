Опосередкована вартість будівництва житла в Україні зросла в III кв. на 2,1% - дані Мінрозвитку

Опосередкована вартість будівництва житла в Україні зросла в третьому
кварталі на 2,1% порівняно з попереднім кварталом, випливає із
затверджених Міністерством розвитку громад та територій показників
опосередкованої вартості будівництва житла в регіонах України.
Відповідний документ встановлює опосередковані показники вартості
будівництва житла, розраховані на 1 жовтня. Згідно з ним, середній
показник в Україні становить 22,6 тис. грн/кв. м.
За даними міністерства, опосередкована вартість будівництва 1 кв. м
житла в Києві в третьому кварталі зросла до 26,4 тис. грн, у Київській
області - до 22,6 тис. грн, у Львівській області - до 22,5 тис. грн, у
Закарпатській - 19,6 тис. грн, Івано-Франківській - 20,3 тис. грн,
Одеській - 21,7 тис. грн. Також високі показники встановлено в
Харківській і Донецькій областях - 23,8 тис. грн/кв. м.
| Найменування регіонів
| Вартість 1 кв. м загальної площі квартир будинку (з ПДВ), грн
| Найменування регіонів
| Вартість 1 кв. м загальної площі квартир будинку (з ПДВ), грн
| Україна
| 22 665
| Миколаївська
| 22 631
| Вінницька
| 21 855
| Одеська
| 21 713
| Волинська
| 21 787
| Полтавська
| 20 153
| Дніпропетровська
| 21 973
| Рівненська
| 22 261
| Донецька
| 23 806
| Сумська
| 21 263
| Житомирська
| 19 923
| Тернопільська
| 21 245
| Закарпатська
| 19 676
| Харківська
| 23 822
| Запорізька
| 21 951
| Херсонська
| 20 622
| Івано-Франківська
| 20 380
| Хмельницька
| 21 813
| Київська
| 22 636
| Черкаська
| 22 323
| Кіровоградська
| 19 263
| Чернівецька
| 20 980
| Луганська
| 21 742
| Чернігівська
| 22 693
| Львівська
| 22 542
| м. Київ
| 26 490
Дані: Міністерство розвитку громад та територій України
Зазначено, що показники наведено без урахування тимчасово окупованих
РФ територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії,
згідно з чинним переліком таких територій.
Згідно із законодавством, показники використовують під час визначення
обсягів державних інвестицій для будівництва житла для громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, а також під час визначення розмірів
пільгових кредитів на житло.
За даними порталу нерухомості "ЛУН", станом на 25 жовтня середня ціна
квадратного метра житла в Україні коливається від 26 тис. грн у
Запорізькій області до 46 тис. грн у Закарпатській.