Фінансові новини
- |
- 03.10.24
- |
- 00:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінстратегпром про дрон-ракету «Паляниця»: потрібно масштабувати виробництво
Ракета-дрон українського виробництва "Паляниця" пройшла успішне застосування. Наразі стоїть питання її виробництва.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр з питань стратегічних галузей Герман Сметанін в ефірі телемарафону.
За його словами, українські військові вже застосовували "Паляницю". Зокрема, про це також згадував перзидент Володимир Зеленський.
"Було успішне застосування. На сьогодні основне завдання виробника - масштабування виробництва, щоб якомога більше даної зброї могло потрапити до ЗСУ. На сьогодні це основна задача, яку має реалізувати наш ОПК", - розповів Сметанін.
Що передувало
На День незалежності президент України Володимир Зеленський вперше розповів про успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця". А вже наступного дня він показав її використання.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, одна ракета-дрон "Паляниця" коштує менше ніж 1 мільйон доларів.
Про те, що відомо про українську зброю - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Також раніше у Міністерстві з питань стратегічних галузей та промисловості повідомляли, що Україна має можливості для виробництва понад 3 млн безпілотників різних типів щорічно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна дозволить полякам шукати жертв Волинської трагедії
|ПАРЄ приголомшена доказами тортур у російському полоні
|Ukraine Facility: Україна виконала ще два індикатори за програмою ЄС на 50 мільярдів євро
|«Українська бронетехніка» підписала угоду з Czechoslovak Group з виробництва 155-мм снарядів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Запоріжсталь» скоротила виробництво усіх видів продукції
|США виділили $825 мільйонів на підтримку енергосистеми України. Це вдвічі більше, ніж торік
|Мінстратегпром про дрон-ракету «Паляниця»: потрібно масштабувати виробництво
|Кабмін затвердив правила етичної поведінки для суб'єктів лобіювання
|Українські аграрії з початку року отримали понад ₴34 мільярди доступних кредитів
|«Пільгу треба прибрати». Рада повернеться до податку на посилки до 150 євро
Бізнес
|Dimensity 9400 в Oppo Find X8 Pro – новий лідер теста AnTuTu
|Twitter / X подешевшав на 80% з часів, коли за нього «взявся» Ілон Маск
|Китайські автовиробники втрачають позиції в Європі. Реєстрації електромобілів впали вдвічі
|Китайський Chery відклав на рік запуск виробництва електромобілів в Європі
|Razer презентує охолоджувальну панель для ноутбуків: на 18% кращий охолоджувальний ефект для ігрових моделей
|Apple відмовилася від інвестицій в OpenAI
|Redmi Watch 5 Lite: AMOLED-дисплей, дзвінки через Bluetooth і автономність до 18 днів за $48