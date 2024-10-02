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АНАЛІТИКА

Українська балістична ракета успішно пройшла льотні випробування, - Зеленський

23:55 01.10.2024 |

Політика

 

Україна створила нову балістичну ракету. Вона вже пройшла льотні випробування.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський на відкритті другого Міжнародного форуму оборонних індустрій.

За його словами, ЗСУ вже почали застосовувати абсолютно новий клас української зброї - далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Також вже працюють й інші види далекобійних дронів, а також морські дрони.

"Пройшла успішно льотні випробування наша нова балістична ракета. Триває успішне застосування ракет "Нептун", виробляється до 20 артилерійських систем "Богдан" щомісяця", - розповів Зеленський.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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