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Українська балістична ракета успішно пройшла льотні випробування, - Зеленський
23:55 01.10.2024 |
Україна створила нову балістичну ракету. Вона вже пройшла льотні випробування.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський на відкритті другого Міжнародного форуму оборонних індустрій.
За його словами, ЗСУ вже почали застосовувати абсолютно новий клас української зброї - далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Також вже працюють й інші види далекобійних дронів, а також морські дрони.
"Пройшла успішно льотні випробування наша нова балістична ракета. Триває успішне застосування ракет "Нептун", виробляється до 20 артилерійських систем "Богдан" щомісяця", - розповів Зеленський.
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