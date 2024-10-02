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В Україні зареєстрували індустріальний парк нардепа Лабазюка
09:13 02.10.2024 |
Кабінет міністрів ухвалив рішення про внесення до реєстру нового індустріального парку "Ф'юче індастрі хаб" у Волочиську Хмельницької області. Про це повідомляє Кабмін.
Проєкт сприятиме створенню 350 робочих місць у таких сферах, як переробка харчових продуктів, альтернативна енергетика та науково-технічна діяльність.
Ініціатором створення парку є ТОВ "Віннер інвест капітал", дочірня компанія АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Віннер капітал".
Згідно з даними YouControl, фірма була зареєстрована у Києві у 2017 році. Її бенефіціарним власником є народний депутат Верховної Ради сьомого, восьмого та девʼятого скликань Сергій Лабазюк.
У 2023 році НАБУ викрило Лабазюка на спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Кубракова та голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. У травні 2024-го справу передали до суду.
Лабазюк також є фігурантом кількох антикорупційних журналістських розслідувань, повʼязаних, зокрема, із прихованою приватизацією державного підприємства "Завод "Маяк" та мільйонними аграрними дотаціями з державного бюджету.
Загальний обсяг інвестицій в індустріальний парк становить близько 1 млрд грн, з яких 113 млн грн - власні кошти компанії.
Наразі до Реєстру індустріальних парків вже включено 93 об'єкти. У бюджеті на 2024 рік на підтримку програми закладено 1 млрд грн.
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