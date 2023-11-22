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АНАЛІТИКА

НАБУ: Депутат з групи За майбутнє попався на спробі підкупити Кубракова і Найєма

18:01 21.11.2023 |

Політика

 

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру депутату Верховної Ради, який, за даними слідства, пропонував хабар віцепрем'єр-міністру, міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

За словами співрозмовника LIGA.net в правоохоронних органах, підозрюваний - Сергій Лабазюк з групи За майбутнє.

 

НАБУ розказало, що в серпні 2023 року підозрюваний попросив дати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 млрд грн. В обмін він запропонував відкат розміром 3-5% від вартості кожного контракту.

Після того, як компанія отримала перші 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту, депутат через довірену особу нібито надав викривачу, посадовцю Держагентства відновлення обіцяний відсоток у сумі $150 000 (5,4 млн грн). Гроші передали в китайській шкатулці на паркінгу одного зі столичних супермаркетів.

НАБУ: Депутат з групи За майбутнє попався на спробі підкупити Кубракова і Найєма

 

Тепер підозрюваному депутату інкримінують ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу (пропозиція хабаря), максимальне покарання - до десяти років позбавлення волі. Таку ж підозру повідомили його ймовірному спільнику - керівнику компанії.

"Нульова толерантність до корупції - ключовий принцип роботи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та Агентства відновлення. Наша співпраця з правоохоронними та антикорупційними органами була і буде системною. Дякуємо НАБУ та САП за ефективну взаємодію в подоланні корупції", - йдеться з цього приводу в повідомленні Мінінфраструктури.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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