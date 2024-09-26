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АНАЛІТИКА

Українці стали активніше брати іпотеку: банки видали кредитів на 1,2 млрд грн за місяць

12:02 26.09.2024 |

Економіка

 

Банки України видали 694 іпотечні кредити на загальну суму 1,2 млрд грн у липні, що на 200 млн грн більше, ніж у червні. Про це повідомляє пресслужба Національного банку із посиланням на дані щомісячного опитування банків про іпотечне кредитування.

Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у липні 2024 року зріс, порівняно з попереднім місяцем, на 18,2%, порівняно з липнем минулого року - на 36,4%.

Про надання нової іпотеки у липні проінформували 11 банків, які кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалося на вторинному ринку нерухомості. Майже всі кредити у липні надані у межах програми пільгової іпотеки єОселя.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у липні зросла до 8% річних з 7,6% у червні та травні.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у липні видано:

* у Києві та Київській області (346 договорів на загальну суму 657,7 млн ​​грн, що становить 54,8% від загального обсягу)
* Львівської області (51 договір на 97,6 млн грн)
* Вінницької області (37 договорів на 60,3 млн грн)
* Одеської області (28 договорів на 40,3 млн грн).

В опитуванні у серпні 2024 року відповіді надали 39 банків, частка яких становить 98,9% загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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