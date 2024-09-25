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Уряд спростив деякі умови пільгової іпотеки у межах програми «єОселя»
12:43 25.09.2024 |
Тепер першим внеском на придбання житла за програмою "єОселя" може бути сертифікат "єВідновлення". Також придбати житло за програмою зможуть українці, які раніше вже брали участь у державних житлових програмах, але їх будинки зруйновані, або залишились на тимчасово окупованій території.
Ці та інші зміни до програми, передбачає постанова Кабінету Міністрів № 939, передає пресслужба Міністерства економіки. Більшість пунктів набрала чинності 19 вересня.
"Ми полегшили процес купівлі власної оселі для тих, хто втратив житло або воно було пошкоджене внаслідок війни. Також громадяни можуть використати сертифікат "єВідновлення" як перший внесок для іпотеки за програмою "єОселя", - наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Як ще зміни ухвалив уряд
Водночас придбати житлову нерухомість, яка належить до пам'яток архітектури за допомоги "єОселі" тепер неможливо.
Утім, брати участь в програмі відтепер можна, якщо громадянин чи члени його родини протягом 12 місяців до подачі заяви не продавали чи не дарували нерухомість, сумарна площа якої разом із площею житла у власності сім'ї перевищує умови програми "єОселя".
Також тепер передбачена можливість придбати майнові права на приватні будинки на етапі будівництва.
При цьому протягом 10 років базова процентна ставка за програмою становитиме 3% або 7% річних - залежно від категорії учасника. Починаючи з першого календарного дня 11-го року дії кредитного договору - 6% або 10 % річних відповідно. Ця норма сприятиме швидшому поверненню іпотеки та спрямуванню коштів на нові пільгові кредити.
"Зміни не стосуються вже виданих раніше пільгових кредитів за програмою "єОселя". Але й для нових учасників програми фінансове навантаження залишиться помірним: адже за 10 років через повернення частини кредиту сума коштів, яку на той час потрібно буде сплачувати, як і відсотки, зменшиться вдвічі", - йдеться у повідомленні.
Також передбачені інші зміни до програми, які набудуть чинності пізніше. Наприклад, з 19 жовтня молодь віком до 25 років зможе отримати іпотеку із початковим внеском не від 20%, а вдвічі менше - від 10%.
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