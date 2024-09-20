Медіанна ціна на вторинному ринку України зросла на 12,5% - до 1,77 млн грн - OLX

Понад 540 тис. оголошень із продажу житла на вторинному ринку було опубліковано на платформі OLX у січні-серпні 2024 року, що на 19,5% вище за аналогічний період 2023 року, медіанна ціна зросла на 12,5% - до 1,77 млн грн, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі OLX.

У відповіді на запит агентства уточнили, що 2023 року найбільше оголошень із продажу житла було опубліковано в Київській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях. Водночас кількість відгуків на оголошення відрізняється за областями. Наприклад, у Київській області цей показник - 7,9 відгуків на оголошення, у Черкаській області - у середньому 22 відгуки. Середнє значення по країні - 9,5 відгуків на одне оголошення.

У 2024 році ситуація з регіонами, де найбільше оголошень, не змінилася. Підвищений (порівняно з іншими регіонами) попит спостерігається в Чернівецькій (15 відгуків на оголошення), Черкаській (17), Волинській (25) областях тощо. Середнє значення по країні - 7,9 відгуків на одне оголошення.

Медіанна вартість на житло на вторинному ринку 2024 року становить 1,77 млн грн, що на 12,5% більше за показник 2023 року.

Тільки в трьох регіонах вартість квартири на вторинному ринку перевищує 2 млн грн - Київщина (2,8 млн), Львівщина (2,4 млн), Чернівецька область (2 млн). Близько цього рівня вартість квартири на Закарпатті - 1,96 млн грн. Найдоступніші квартири в прифронтових областях - Харківська (988 тис.), Запорізька (951 тис.), Сумська (871 тис.), Херсонська (807 тис.).

Водночас зростання медіанної вартості за рік триває в безпечніших регіонах на заході та в центрі країни, дещо зросли ціни на півночі. Водночас на Харківщині та Херсонщині ціна на квартири на вторинному ринку знизилася. Наразі спостерігається підвищення попиту на житло в центральних областях України.

Серед регіонів, де найбільше оголошень з продажу, - Запоріжжя та Харківщина, де кількість оголошень з продажу житла зросла на 64% та 34% відповідно порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Держстат України отримує дані з вторинного ринку нерухомості України безпосередньо від платформи OLX, з якою було укладено меморандум про взаєморозуміння у 2023 році. У серпні 2024 року Технічна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) у зв'язку з планами Держстату впровадити новий гедоністичний метод (hedonic method) для формування індексів цін на ринку житлової нерухомості рекомендувала забезпечити отримання відомством невідфільтрованих даних платформи OLX, що містять відомості про нерухомість менш як 30 кв. м та більш ніж із трьома кімнатами.