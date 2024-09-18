Програму «єОселя» як інструмент поліпшення житла розглядають 41% респондентів - OLX

Державною програмою пільгової іпотеки "єОселя" в майбутньому мають намір скористатися 12% опитаних, 29% розглядають цю можливість, повідомили в пресслужбі OLX агентству "Інтерфакс-Україна".

Як випливає з дослідження, проведеного у вересні 2024 року серед користувачів категорії "OLX.Нерухомість", ще 29% респондентів вагаються, чи варто використовувати цю програму для поліпшення житлових умов.

Загалом 41% респондентів добре обізнані з програмою "єОселя" та її деталями, 39% мають лише загальне уявлення про неї, 14% чули, але не знають подробиць, і лише 4% ніколи не чули про цю програму.

Проте близько половини респондентів (48,4%) зазначили, що поки що не планують купувати житло. Однак 15,5% планують здійснити покупку протягом наступного року. Ще 11,8% і 14,1% бажають придбати нерухомість у наступні два-три та три-п'ять років відповідно.

Серед тих, хто нещодавно здійснив покупку, 11,9% придбали житло за останні два-три роки, 6,4% - за останній рік, а ще 2,7% перебувають на етапі оформлення документів.

Серед тих, хто нещодавно купив нерухомість, 69% обрали квартири, 21,8% - будинки, а 8,4% зазначили варіант "інше", де включили склади, дачі або земельні ділянки. Що стосується вартості житла, то 36% витратили від $30 до 70 тис., 33% - до $30 тис., 12% - від $70 до 150 тис., а 7% витратили понад $150 тис.

Для купівлі житла 17,6% опитаних скористалися кредитом, водночас 13% респондентів повідомили, що це була саме "єОселя".

Більшість із тих, хто купив за кредитні кошти (49%), обрали квартири, 46,6% - будинки. Основні причини звернення за кредитом: 65% зазначили брак власних коштів для повної оплати, 39,1% - можливість поступово виплачувати суму без фінансових втрат для родини, 13% - бажання інвестувати в нерухомість без витрачання всіх заощаджень.

Однак лише 8% опитаних готові брати кредит для купівлі житла в майбутньому, а 36% виключають цю опцію.

Щодо кредитних ставок абсолютна більшість опитаних (75,6%) вважають, що ставка має бути до 5% річних. Ще 17,5% респондентів зупинили свій вибір на ставці 6-8% річних.

У дослідженні в серпні 2024 року взяли участь 811 користувачів категорії "OLX.Нерухомість".