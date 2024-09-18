Середня вартість оренди однокімнатної квартири в серпні 2024 року становила 6 962 гривень на місяць

У порівнянні з попереднім місяцем вартість оренди однокімнатної квартири у серпні зросла на 0,7%, а з початку року оренда подорожчала на 5,4%. Такі дані надає Державна служба статистики України (Держстат).

Найдорожчі орендні ставки залишаються в Закарпатській області, хоча тут спостерігається зниження вартості на 7,8%, до 11 738 гривень за місяць.

На другій позиції - Львівська область, де оренда знизилася на 10,0% від початку року і становить 10 614 гривень.

Третє місце посідає Рівненська область, де оренда значно подорожчала - на 36,6%, до 9 830 гривень.

У Києві оренда зросла на 4,8% з початку року, досягнувши 9 142 гривень. Столиця залишається на четвертому місці за рівнем орендних цін.

Найвищі темпи зростання орендних ставок спостерігаються в західних та центральних областях України, тоді як найдешевше житло пропонують у Херсонській (2 831 гривня), Сумській (3 289 гривень) та Миколаївській (3 597 гривень) областях.