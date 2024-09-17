Обсяг нового будівництва житла в Україні в I пів.-2024 скоротився на 7,7% - Держстат

Загальна площа житлових будинків, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), за підсумками січня-червня 2024 року скоротилася на 7,7% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 2 млн 45,5 тис. кв. м, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у січні-червні 2024 року загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків знизилася на 8,7% до минулого року - до 1,96 млн кв. м. Кількість заявлених на старті будівництва квартир у багатоквартирних будинках зменшилася на 13,1% і становила 21,7 тис. кв. м.

Згідно з Держстатом, найбільше нового житла в першому півріччі заявлено в Київській області: загальна площа нового будівництва житла становила 383 тис. кв. м (8,3 тис. квартир).

Суттєві обсяги нового житла також задекларовано у Львівській області - 327,6 тис. кв. м (4,7 тис. квартир), а також в Івано-Франківській - 217,4 тис. кв. м (3,6 тис. квартир), а також в Івано-Франківській - 217,4 тис. кв. м (3,6 тис. квартир). м (3,6 тис. квартир), Вінницькій - 213,8 тис. кв. м (3,4 тис. квартир), Закарпатській - 143,4 тис. кв. м (2,1 тис. квартир) і Хмельницькій областях - 121,1 тис. кв. м (1,8 тис. квартир).

У Києві в січні-червні 2024 року загальна площа нового будівництва житла становила 187,9 тис. кв. м (1,5 тис. квартир).

Держстат нагадує, що показники наведено без урахування тимчасово окупованих РФ територій і частини територій, на яких тривають (велися) бойові дії.

Як повідомлялося, загальна площа нового будівництва житла у 2023 році скоротилася на 37% - до 4,2 млн кв. м, тоді як у 2022 році становила 6,67 млн кв. м, 2021 року - 12,7 млн кв. м.