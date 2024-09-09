Попит на будматеріали сповільнився після стрибка минулого року - дані асоціацій

Попит на будівельні матеріали у 2024 році сповільнився після значного зростання торік через низьку платоспроможність споживачів і недостатнє фінансування державних програм відновлення, зазначили в асоціації виробників будматеріалів.

"Загалом за приблизними обсягами перша половина 2024 року майже корелюється із показниками 2023 року - тобто дива у збільшенні попиту не відбулося. Продажі конкретних товарів сьогодні напряму залежать від активності дрібних приватних забудовників. Великий та справді платоспроможний державний або приватний споживач оптових обсягів існує в одиничних екземплярах", - розповів президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, фізичні особи формують основний обсяг реальних продажів будматеріалів, за якими завершено оплату. Водночас програми "5-7-9", "єОселя" та "єВідновлення" стимулюють нестабільні збільшення попиту, які дають змогу утримувати показники реалізації матеріалів на рівні 27-50% довоєнного 2021 року, зазначив експерт.

"За таких обставин покращення клімату на ринку не передбачається до кінця 2024 року", - додав Салій.

Тим часом попит на газобетон формується переважно завдяки багатоквартирному будівництву, яке підтримується програмами відновлення, повідомив директор Всеукраїнської асоціації виробників автоклавного газобетону Олег Сиротін.

"Наразі попит на газобетон впав майже на 60% порівняно з довоєнним часом. Основний споживач нашої продукції, фізичні особи, майже не будуються. Галузь виживає здебільшого за рахунок багатоквартирного житлового будівництва, зокрема через державні програми відбудови/компенсації постраждалим особам", - зазначив він.

За словами експерта, на зростання попиту позитивно вплинуло б розширення держпрограми "єОселя" на малоповерхові проєкти невеликих девелоперів, оскільки до війни цей сектор був основним споживачем газобетону.

"Газобетон використовуються в новому будівництві, тому для нас найбільш ефективною є державна програма "єОселя". На другому за ефективністю є "єВідновлення" для серйозно постраждалих будівельних об'єктів, де треба будувати нові стіни. Вплив цих програм безперечно позитивний, але хотілося більших фінансових ресурсів під них зі сторони держави та банків", - пояснив Сиротін.

За даними асоціації "Укрцемент", споживання цементу в січні-червні 2024 року зросло до 3 млн тонн, що на 21,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас прогноз асоціації на залишок року стриманий.

"Найбільша проблема для виробників цементу - попит. Попит на продукцію різко впав, отже, впали і доходи, а видатки не скоротилися, навпаки - зростають. Прогноз щодо споживання цементу на 2024 рік досить стриманий. Ми мали відчутний стрибок у 2023 році. Було вироблено 7,4 млн тонн цементу. Цього року році ми пройшли складне літо в питанні електроенергії. Тому, якщо цього року досягнемо 8 млн тонн, це буде дуже хороший результат", - пояснила виконавчий директор асоціації "Укрцемент" Людмила Кріпка.

На попит дуже впливає ситуація на фронті, а також підтримка галузі державою, зазначила експерт. За її словами, для забезпечення стабільного розвитку ринку важлива політика субсидій і додаткових пільг із боку держави.