Фінансові новини
- |
- 09.09.24
- |
- 18:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Попит на будматеріали сповільнився після стрибка минулого року - дані асоціацій
17:55 09.09.2024 |
Попит на будівельні матеріали у 2024 році сповільнився після значного зростання торік через низьку платоспроможність споживачів і недостатнє фінансування державних програм відновлення, зазначили в асоціації виробників будматеріалів.
"Загалом за приблизними обсягами перша половина 2024 року майже корелюється із показниками 2023 року - тобто дива у збільшенні попиту не відбулося. Продажі конкретних товарів сьогодні напряму залежать від активності дрібних приватних забудовників. Великий та справді платоспроможний державний або приватний споживач оптових обсягів існує в одиничних екземплярах", - розповів президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій агентству "Інтерфакс-Україна".
За його словами, фізичні особи формують основний обсяг реальних продажів будматеріалів, за якими завершено оплату. Водночас програми "5-7-9", "єОселя" та "єВідновлення" стимулюють нестабільні збільшення попиту, які дають змогу утримувати показники реалізації матеріалів на рівні 27-50% довоєнного 2021 року, зазначив експерт.
"За таких обставин покращення клімату на ринку не передбачається до кінця 2024 року", - додав Салій.
Тим часом попит на газобетон формується переважно завдяки багатоквартирному будівництву, яке підтримується програмами відновлення, повідомив директор Всеукраїнської асоціації виробників автоклавного газобетону Олег Сиротін.
"Наразі попит на газобетон впав майже на 60% порівняно з довоєнним часом. Основний споживач нашої продукції, фізичні особи, майже не будуються. Галузь виживає здебільшого за рахунок багатоквартирного житлового будівництва, зокрема через державні програми відбудови/компенсації постраждалим особам", - зазначив він.
За словами експерта, на зростання попиту позитивно вплинуло б розширення держпрограми "єОселя" на малоповерхові проєкти невеликих девелоперів, оскільки до війни цей сектор був основним споживачем газобетону.
"Газобетон використовуються в новому будівництві, тому для нас найбільш ефективною є державна програма "єОселя". На другому за ефективністю є "єВідновлення" для серйозно постраждалих будівельних об'єктів, де треба будувати нові стіни. Вплив цих програм безперечно позитивний, але хотілося більших фінансових ресурсів під них зі сторони держави та банків", - пояснив Сиротін.
За даними асоціації "Укрцемент", споживання цементу в січні-червні 2024 року зросло до 3 млн тонн, що на 21,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас прогноз асоціації на залишок року стриманий.
"Найбільша проблема для виробників цементу - попит. Попит на продукцію різко впав, отже, впали і доходи, а видатки не скоротилися, навпаки - зростають. Прогноз щодо споживання цементу на 2024 рік досить стриманий. Ми мали відчутний стрибок у 2023 році. Було вироблено 7,4 млн тонн цементу. Цього року році ми пройшли складне літо в питанні електроенергії. Тому, якщо цього року досягнемо 8 млн тонн, це буде дуже хороший результат", - пояснила виконавчий директор асоціації "Укрцемент" Людмила Кріпка.
На попит дуже впливає ситуація на фронті, а також підтримка галузі державою, зазначила експерт. За її словами, для забезпечення стабільного розвитку ринку важлива політика субсидій і додаткових пільг із боку держави.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ дозволив купівлю валюти торговельними майданчиками для сплати ПДВ у ЄС під час продажу туди українських товарів
|НБУ дозволив бізнесу оплатити купони за євробондами власною валютою з України з початку війни
|Нацбанк України обмежив оплату з карток за кордоном нерухомості, годинників, ювелірки та дорогоцінних металів
|Франція спрямує 300 млн євро з доходів від заморожених у ЄС активів РФ для закупівлі озброєння для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм
У РУБРИЦІ
|«Національний кешбек»: За перший тиждень програми українці відкрили 800 тисяч карток
|Попит на будматеріали сповільнився після стрибка минулого року - дані асоціацій
|Гуртові ціни на дизпальне впали нижче за доакцизні
|Завод холодильного обладнання в Одесі продали за 120 млн грн
|Професійні закупівлі оголосили перший тендер за гроші Світового банку
|Підприємці із початку року отримали понад ₴60 мільярдів доступних кредитів
Бізнес
|Ілон Маск анонсував запуск нового застосунку X TV для смарт-телевізорів, але поки що в бета-тесті
|BMW з Toyota готуються випустити автомобілі на водневих двигунах – Bloomberg
|США, Британія та країни ЄС підпишуть першу міжнародну угоду про використання ШІ
|США хоче почати розслідування проти китайських маркетплейсів Temu та Shein
|Qualcomm представила 8-ядерний Snapdragon X Plus для бюджетніших ноутбуків
|YouTube дозволить батькам слідкувати за акаунтами своїх дітей
|Google анонсувала п'ять нових функцій для Android